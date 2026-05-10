Buque escuela de Armada de Indonesia inicia visita de buena voluntad a Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El buque escuela de vela KRI Bima Suci de la Armada de Indonesia atracó hoy en el puerto de Saigón-Hiep Phuoc, en Ciudad Ho Chi Minh, dando inicio a una visita de buena voluntad de cuatro días a la urbe sureña.



La delegación, integrada por 345 oficiales, marineros y cadetes, está encabezada por el capitán de corbeta Sugeng Hariyanto.



A la ceremonia de bienvenida asistieron el coronel Le Dinh Nghi, subjefe del Estado Mayor del Comando de la Región Naval 2 de la Armada Popular de Vietnam; representantes del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, del Comando de la Región 3 de la Guardia Costera de Vietnam y del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional; así como el embajador de Indonesia en Vietnam, Adam Mulawarman Tugio.



Tras la ceremonia, la tripulación y la banda del buque ofrecieron una exhibición de marcha y una presentación de tambores y trompetas en el puerto de Saigón-Hiep Phuoc.



Presentación de percusión de la banda musical del buque KRI Bima Suci. (Fuente: VNA)



Durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh, los oficiales y la tripulación del KRI Bima Suci tienen previsto depositar ofrendas florales ante la estatua del presidente Ho Chi Minh, realizar visitas de cortesía a las autoridades de la ciudad y de la Región Militar 7, y participar en actividades de intercambio cultural y de amistad con oficiales y soldados de la Región Naval 2, así como con residentes locales.



Se espera que la visita contribuya al fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre Vietnam e Indonesia y al impulso de la cooperación entre ambas armadas en áreas como el intercambio de experiencias marítimas, las operaciones de búsqueda y rescate, y las misiones de mantenimiento de la paz. Asimismo, ayudará a promover los intercambios culturales, el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de ambos países.



El KRI Bima Suci es el mayor buque escuela naval de vela del sudeste asiático. Cuenta con 111,2 metros de eslora, 13,65 metros de manga y 51,15 metros de altura. Botado en 2017, está equipado con tecnología marítima avanzada y sistemas de transmisión digital de datos.



En 2024, el KRI Bima Suci realizó una visita al puerto de Hai Phong./.