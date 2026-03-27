Premier insta al FMI a elevar la calidad del diálogo y la asesoría en políticas para Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, expresó su deseo de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúe mejorando la calidad del diálogo y la asesoría en políticas, durante una reunión hoy aquí con una delegación del FMI encabezada por Martin Sommer, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.



Al dar la bienvenida a Martin Sommer en su nuevo cargo como jefe de la misión del Artículo IV encargada de la evaluación de Vietnam, así como a los demás miembros de la delegación del FMI, el jefe de Gobierno manifestó su confianza en que Sommer, quien ha estado vinculado durante mucho tiempo al análisis macroeconómico de Vietnam, seguirá siendo un amigo sincero y confiable del país.



El premier agradeció a la delegación del FMI por su trabajo serio y constructivo, así como por compartir evaluaciones y recomendaciones de política con Vietnam. Asimismo, valoró el espíritu de cooperación, el diálogo franco y profesional del FMI en el marco de las consultas del Artículo IV, así como en esta evaluación intermedia realizada en el país.



En cuanto a la orientación del desarrollo, el dirigente señaló que Vietnam se propone alcanzar un crecimiento de dos dígitos en los próximos años, con el objetivo de cumplir metas estratégicas: para 2030 convertirse en un país en desarrollo con ingresos medios-altos y, para 2045, en un país desarrollado con altos ingresos. En ese sentido, el crecimiento no se basará únicamente en el estímulo de la demanda, sino en fundamentos sostenibles como el perfeccionamiento institucional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y verde, así como el aumento de la productividad laboral y la competitividad.



El premier subrayó que Vietnam aspira a un crecimiento rápido pero sostenible, garantizando que la población se beneficie de los frutos del desarrollo.



Al evaluar positivamente la cooperación sustancial y eficaz del FMI con Vietnam en los últimos tiempos, destacó que las evaluaciones y recomendaciones de la misión del Artículo IV han proporcionado una base de referencia importante, contribuyendo a que Vietnam formule e implemente políticas monetarias y fiscales de manera proactiva y flexible, manteniendo la estabilidad macroeconómica y promoviendo el crecimiento.



Durante el encuentro, Martin Sommer compartió sus valoraciones sobre el impacto de los conflictos en Oriente Medio en la economía mundial, especialmente en los sectores de la energía, el petróleo y el comercio internacional.



Asimismo, presentó varias recomendaciones para Vietnam, como mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, garantizar la seguridad financiera y energética, gestionar la deuda pública, gubernamental y externa; administrar eficazmente las políticas fiscales y monetarias; diversificar las fuentes de desarrollo; reformar los procedimientos administrativos y eliminar los cuellos de botella de la economía.



Al valorar la formulación de políticas y la gestión del desarrollo socioeconómico de Vietnam frente a las fluctuaciones globales, Sommer expresó su satisfacción por la cooperación y coordinación altamente eficaces entre Vietnam y el FMI, y afirmó que Vietnam es uno de los países que mejor utiliza el apoyo del FMI, especialmente sus recomendaciones de política, contribuyendo así a un desarrollo rápido y sostenible.



Al abordar otros temas de interés para el FMI, el premier Pham Minh Chinh aclaró las soluciones de Vietnam para hacer frente a las fluctuaciones geopolíticas y geoeconómicas; garantizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y mantener los grandes equilibrios, en particular la seguridad energética; gestionar adecuadamente las políticas fiscales y monetarias en consonancia con el contexto internacional; y promover la movilización de recursos y la cooperación público-privada en el desarrollo de infraestructuras.



El jefe de Gobierno expresó su deseo de que el FMI continúe acompañando a Vietnam, compartiendo oportunamente evaluaciones y previsiones económicas globales y regionales, al tiempo que refuerce la asistencia técnica, mejore la capacidad institucional, modernice el marco de políticas monetarias y de estabilidad macroprudencial, fortalezca la seguridad del sistema financiero y bancario, desarrolle el mercado de capitales, mejore el sistema estadístico y la capacidad de previsión, y apoye las reformas estructurales para aumentar la productividad.



Pham Minh Chinh afirmó que las agencias del Gobierno vietnamita están dispuestas a intercambiar en profundidad y compartir información conforme a las regulaciones, junto con el FMI, para elaborar evaluaciones y recomendaciones adecuadas a la realidad y a los objetivos de desarrollo del país, en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

VNA