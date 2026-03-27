Economía

Empresas vietnamitas ajustan su estrategia para mantener crecimiento de exportaciones

Frente a los impactos del conflicto en Medio Oriente, el aumento de los costos logísticos y las estrictas regulaciones de los grandes mercados, las principales empresas exportadoras de Vietnam, como las de productos pesqueros, frutas y hortalizas, y textiles, están adoptando una nueva dirección estratégica para mantener el crecimiento y consolidar su posición en el mercado global.

Las fábricas textiles de la provincia de Thai Nguyen exportan productos al mercado de la UE. Foto: VNA
Las fábricas textiles de la provincia de Thai Nguyen exportan productos al mercado de la UE. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- Frente a los impactos del conflicto en Medio Oriente, el aumento de los costos logísticos y las estrictas regulaciones de los grandes mercados, las principales empresas exportadoras de Vietnam, como las de productos pesqueros, frutas y hortalizas, y textiles, están adoptando una nueva dirección estratégica para mantener el crecimiento y consolidar su posición en el mercado global.

Según Le Hang, subsecretaria general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas (VASEP), el marisco es un alimento básico, por lo que la demanda de los consumidores sigue siendo muy alta.

Dijo que el sector pesquero ha demostrado una notable capacidad de adaptación al diversificar su oferta hacia productos de precios razonables y fácilmente consumibles, como el pescado pangasius, tilapia y productos enlatados, en lugar de concentrarse únicamente en el segmento premium.

Dado el aumento de los costos de transporte marítimo y de almacenamiento en frío, esta estrategia ha permitido a las empresas mantener sus pedidos y reducir los riesgos asociados.

Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Verduras y Frutas, comentó que muchas empresas han ajustado su estructura de productos, disminuyendo la proporción de productos frescos y aumentando las exportaciones de productos procesados, para adaptarse a los tiempos más largos de transporte, unos 45 a 60 días.

Las empresas también han optado por dividir los lotes de productos, aprovechar los horarios de los barcos y establecer puntos de transbordo en mercados con menor riesgo para asegurar la cadena de suministro.

En el mercado europeo, según Tran Ngoc Quan, consejero comercial de Vietnam en Bélgica y la Unión Europea (UE), los beneficios del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) continúan siendo aprovechados, aunque con la creciente exigencia de cumplir con criterios de sostenibilidad.

Las regulaciones como el mecanismo de ajuste de fronteras de carbono (CBAM), la lucha contra la deforestación (EUDR) o los estándares de economía circular y diseño ecológico están generando una gran presión, obligando a las empresas a adoptar prácticas verdes si no quieren ser excluidas del mercado.

Además de la UE, Estados Unidos es un mercado importante de Vietnam. El jefe de la Oficina de Comercio de Vietnam en Estados Unidos, Do Ngoc Hung, alertó que los consumidores estadounidenses han observado un cambio en las tendencias de consumo, priorizando productos procesados, con transparencia en su origen y que cumplan con los estándares de sostenibilidad.

Además, las medidas de defensa comercial se están incrementando, lo que requiere que las empresas mejoren su capacidad de cumplimiento y gestión de riesgos.

Para apoyar a las empresas, el gobierno de Vietnam ha instruido a la eliminación de obstáculos, garantizando el suministro y promoviendo negociaciones de nuevos acuerdos comerciales para expandir los mercados.

Tran Van Cam, vicepresidente de la Asociación de Textiles de Vietnam, destacó la necesidad de reducir la dependencia de las materias primas importadas, especialmente en la industria textil, a través del desarrollo de la industria auxiliar y la mejora de la tasa de localización.

Recomendó que las exportaciones de Vietnam deben cambiar su enfoque de un crecimiento cuantitativo a uno cualitativo, con un enfoque en la innovación tecnológica, el aumento del valor agregado y una mayor participación en la cadena de valor global.

En este contexto de constantes fluctuaciones, la reestructuración proactiva de la producción, la diversificación de los mercados y el cumplimiento de los nuevos estándares serán las claves para que las empresas vietnamitas mantengan un crecimiento sostenido en las exportaciones./.

VNA
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