Economía

Gobierno vietnamita reafirma su apoyo a las empresas en la Conferencia de Inversiones de Thanh Hoa

Gobierno vietnamita reafirma su apoyo a las empresas en la Conferencia de Inversiones de Thanh Hoa

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en la cita. (Foto: VNA)
El primer ministro Pham Minh Chinh habla en la cita. (Foto: VNA)

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañar al sector empresarial durante su intervención en la Conferencia de Promoción de Inversiones 2026, celebrada en esta provincia del norte de Vietnam.


El jefe de Gobierno subrayó que el éxito de las empresas está estrechamente ligado al desarrollo del país, y aseguró que el Ejecutivo comparte las dificultades del sector privado con el objetivo de resolverlas de manera conjunta.


El encuentro contó con la participación de representantes de ministerios, autoridades locales, misiones diplomáticas, organizaciones de promoción de inversiones y numerosos inversores nacionales e internacionales.


Considerada una provincia de importancia estratégica, Thanh Hoa dispone de una superficie superior a 11.000 km² y una población de más de 4,3 millones de habitantes. La localidad destaca por su red de infraestructuras en expansión y por su modelo de desarrollo basado en cuatro polos principales: Sam Son (turismo y economía marítima), Nghi Son (industria, energía y logística), Lam Son (agricultura de alta tecnología e industria de procesamiento) y Bim Son (industria y comercio).


Durante la apertura del evento, el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Hoai Anh, anunció nuevas medidas para mejorar el clima de inversión, incluyendo la simplificación de trámites administrativos, el impulso a la transformación digital y el fortalecimiento de una administración orientada al servicio de las empresas.

img-4055.jpg
En la cita. (Foto: VNA)


En el marco de la conferencia, las autoridades presentaron una cartera de 173 proyectos prioritarios para el periodo 2026-2030, con una inversión estimada de más de 570 billones de dongs (alrededor de 24.000 millones de dólares). Asimismo, se aprobaron 28 proyectos de inversión y se firmaron acuerdos de cooperación para otros 14 en sectores como infraestructuras, industria y logística.


En su discurso, el primer ministro destacó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Vietnam ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios económicos.


De cara a 2026, considerado el inicio de una nueva fase de desarrollo, el Gobierno se propone alcanzar un crecimiento sostenible con objetivos ambiciosos. En este sentido, Pham Minh Chinh insistió en la necesidad de combinar estabilidad económica, uso eficiente de los recursos y mejora del bienestar social.


El dirigente también instó a las autoridades locales, incluida Thanh Hoa, a impulsar reformas institucionales, desarrollar infraestructuras estratégicas y reforzar la formación de recursos humanos, con especial atención a la transformación digital y la economía verde.


Finalmente, el primer ministro llamó a las empresas e inversores a fortalecer la cooperación bajo el principio de beneficios y riesgos compartidos, y reiteró que el Gobierno continuará apoyando al sector privado como motor clave del desarrollo económico del país./.

VNA
#Pham Minh Chinh #Thanh Hoa
Seguir VietnamPlus

Ver más

Nguyen Viet Tu (derecha) y el personal técnico de la cooperativa inspeccionan el cultivo de chiles picantes, listo para la cosecha con destino a la exportación a países europeos. (Fuente: VNA)

Hierbas aromáticas vietnamitas conquistan mercado europeo

A partir de productos tradicionales como el cilantro largo, la albahaca, la perilla, la menta vietnamita o el chile picante, las hierbas aromáticas de agricultores vietnamitas ya están presentes en los estantes de supermercados de algunos países europeos.

Las fábricas textiles de la provincia de Thai Nguyen exportan productos al mercado de la UE. Foto: VNA

Empresas vietnamitas ajustan su estrategia para mantener crecimiento de exportaciones

Frente a los impactos del conflicto en Medio Oriente, el aumento de los costos logísticos y las estrictas regulaciones de los grandes mercados, las principales empresas exportadoras de Vietnam, como las de productos pesqueros, frutas y hortalizas, y textiles, están adoptando una nueva dirección estratégica para mantener el crecimiento y consolidar su posición en el mercado global.

El consejero comercial de Vietnam en Argelia, Hoang Duc Nhuan, en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa exportaciones hacia mercados africanos

La Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Argelia, concurrente en Senegal y Túnez, organizó recientemente una sesión virtual de asesoramiento sobre exportaciones para estos tres mercados, dirigida a más de 40 agencias y empresas connacionales.

Empaquetado de arroz para exportación en la fábrica de Vinh Phat, en el barrio de Binh Duc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)

Vietnam busca redefinir estrategias para exportaciones arroceras

En medio de la volatilidad del mercado mundial del arroz, marcada por conflictos geopolíticos, el aumento de la oferta global y la creciente competencia, la industria arrocera de Vietnam enfrenta la necesidad urgente de ajustar su estrategia hacia la diversificación de mercados, la mejora de la calidad y el incremento del valor de sus productos.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung recibe a Yongsoo Huh, vicepresidente del consejo de administración y director general del grupo energético GS de Corea del Sur. (Fuente: VNA)

Gobierno vietnamita promueve inversión energética extranjera

El Gobierno vietnamita estimula a las corporaciones energéticas internacionales, incluidas las empresas sudcoreanas, a aumentar la inversión en el sector de las energías renovables en el país, subrayó hoy el viceprimer ministro Ho Quoc Dung.