Mercado bursátil de Vietnam atrae capital internacional tras su reclasificación

Hanoi (VNA) - Vietnam continúa avanzando conforme a la hoja de ruta para pasar de mercado fronterizo a mercado emergente secundario, según los resultados de la revisión intermedia de FTSE Russell, que confirman la progresión del país y abren la expectativa de entrada de flujos de capital internacional, tanto pasivos como activos.

De acuerdo con el calendario previsto, las acciones vietnamitas serán incorporadas a los índices globales a partir de septiembre de 2026. Este proceso permitirá incrementar la liquidez del mercado, reforzar su posicionamiento internacional y ampliar las oportunidades de inversión a largo plazo, al tiempo que consolida la integración del mercado bursátil vietnamita en el sistema financiero global.

Los analistas coinciden en que la revisión no introduce cambios sustanciales, sino que constituye una validación del progreso ya alcanzado, evidenciando la creciente adaptación del mercado vietnamita a estándares internacionales.

El subdirector general de FIDT, Bui Van Huy, subrayó que el impacto de esta revisión es estructural y de largo plazo, al facilitar la entrada de flujos pasivos procedentes de fondos ETF vinculados a los índices de FTSE, estimados en entre 5.000 y 6.000 millones de dólares con el tiempo. Sin embargo, advirtió que el efecto inmediato será limitado, ya que gran parte de las expectativas ya está incorporada en los precios y el capital extranjero mantiene una postura vendedora en un contexto global de aversión al riesgo.

En la misma línea, el experto en estrategia de inversión de SSI, Ho Huu Tuan Hieu, señaló que el mercado ya ha descontado en gran medida la mejora de clasificación. Añadió que la revisión incorpora ajustes técnicos adicionales, mientras que numerosas reformas estructurales ya cumplen los requisitos exigidos. En su evaluación, la reclasificación actuará como un catalizador de carácter estructural, con flujos de ETF globales estimados en 1.670 millones de dólares que se desplegarán de forma gradual.

Entre las reformas en curso destacan la eliminación del requisito de prefinanciación en las transacciones, el fortalecimiento de la transparencia informativa, la flexibilización de los límites de propiedad extranjera y la implementación del mecanismo de contraparte central, medidas que acercan a Vietnam a los estándares del índice global MSCI. A ello se suman la puesta en marcha del sistema de negociación KRX y nuevas disposiciones legales que modernizan la infraestructura del mercado.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam, Bui Hoang Hai, explicó que la reclasificación fue anunciada el 8 de octubre de 2025 y entrará en vigor en septiembre de 2026, con un período de transición de aproximadamente un año para la incorporación progresiva de las acciones en los índices.

El proceso se desarrollará en cuatro fases -10% en septiembre de 2026, 30% en marzo de 2027, 65% en junio de 2027 y 100% en septiembre de 2027- con el objetivo de garantizar una transición ordenada y evitar distorsiones en los flujos de capital.

El funcionario subrayó que la mejora de clasificación no constituye un fin en sí mismo, sino un hito dentro del proceso de desarrollo del mercado de capitales vietnamita, cuyo objetivo principal es mejorar la eficiencia en la movilización y asignación de recursos, así como fortalecer la transparencia y la sostenibilidad del sistema financiero.

Las autoridades continúan impulsando reformas técnicas como el desarrollo del sistema de contraparte central, la reestructuración de la base inversora hacia una mayor participación institucional y el fortalecimiento de la formación de asesores financieros.

En este contexto, los reguladores han advertido que, pese al impacto positivo de la reclasificación, el mercado sigue implicando riesgos y requiere un análisis cuidadoso por parte de los inversores para garantizar una asignación eficiente del capital hacia empresas con potencial de crecimiento sostenible./.