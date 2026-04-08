Analizan Ley de la Capital a fin de crear un nuevo modelo de desarrollo para Hanoi

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó hoy que la revisión de la Ley de la Capital (enmendada) representa una oportunidad estratégica para cimentar un modelo de desarrollo innovador para Hanoi, diseñado como un marco legal excepcional capaz de eliminar los actuales cuellos de botella y liderar el progreso nacional bajo un estricto orden jurídico.



Durante las discusiones grupales del primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional, celebradas hoy, To Lam destacó que esta legislación debe otorgar poderes más amplios y una descentralización radical a las autoridades de la ciudad.



No obstante, advirtió que este incremento en la autonomía debe ir acompañado de una rendición de cuentas nítida y mecanismos de control de poder más rigurosos. Según el máximo dirigente vietnamita, Hanoi enfrenta retos críticos en áreas como la planificación, la infraestructura, la gestión urbana y la movilización de recursos que requieren una visión de largo plazo.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)



To Lam enfatizó la necesidad de una planificación sostenible que trascienda los mandatos de cinco años, permitiendo que la ciudadanía visualice el desarrollo de la capital a 50 o 100 años vista.



Al comparar la situación actual con la planificación histórica, lamentó que el crecimiento urbano reciente haya priorizado la construcción de viviendas para la venta sin considerar adecuadamente las infraestructuras de transporte y los sistemas de drenaje subterráneo, lo que ha derivado en problemas crónicos de congestión e inundaciones. En este sentido, instó a transitar de una mentalidad de gestión administrativa rígida hacia una gestión de gobernanza orientada al servicio del desarrollo.



El secretario general del Partido y presidente de Vietnam también se refirió a la importancia de los mecanismos de experimentación de políticas, señalando que la capital es el lugar ideal para probar innovaciones debido a su alta concentración de recursos científicos, capital humano calificado y redes de cooperación internacional.



Precisó que estos experimentos no deben ser indefinidos ni servir para justificar deficiencias, sino que deben estar sujetos a plazos, supervisión y evaluaciones constantes.



Asimismo, subrayó que el desarrollo de Hanoi es inseparable de la conectividad regional, por lo que la ley debe fomentar una integración económica y social efectiva con las provincias circundantes.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, coincidió en la urgencia de actualizar esta ley para evitar que quede obsoleta frente a las casi 90 legislaciones aprobadas en 2025 que ya contemplan políticas más avanzadas.



Resaltó que la nueva normativa se fundamenta en la reciente resolución del Buró Político, firmada por To Lam hace apenas tres semanas, sobre las orientaciones para el desarrollo de la capital hacia 2030 y 2045.



El jefe del Legislativo resumió el espíritu de la reforma en una premisa de autonomía absoluta: “Hanoi decide, Hanoi ejecuta y Hanoi asume la responsabilidad”, sentando además las bases para futuras leyes de ciudades especiales en el país./.



