Asamblea Nacional de Vietnam debate leyes clave para desarrollo institucional y social

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura dedicó hoy su tercera jornada de trabajo del primer período de sesiones al análisis de importantes proyectos legislativos destinados a fortalecer la gestión de la capital, la resolución de disputas de inversión y la política sobre creencias y religiones.



Bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man, y la conducción de la vicepresidenta Nguyen Thi Thanh, la plenaria recibió una serie de informes y propuestas del Gobierno sobre reformas legales de gran calado para el nuevo quinquenio.



Durante la sesión, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó el proyecto de Ley de la Capital (enmendada) y una propuesta de resolución sobre mecanismos específicos para mejorar la prevención y resolución de disputas de inversión internacional.



Diputados en la sesión plenaria. (Foto: VNA)



Asimismo, el Legislativo escuchó los informes sobre la modificación de la Ley de Emulación y Recompensa, a cargo del ministro del Interior, Do Thanh Binh; la Ley de Creencias y Religiones (enmendada), presentada por el ministro de Etnias y Religiones, Nguyen Dinh Khang; y los cambios en la Ley de Órganos Representativos de Vietnam en el exterior, expuestos por el canciller Le Hoai Trung.



Tras las presentaciones iniciales y los reportes de inspección de las comisiones parlamentarias correspondientes, los diputados procedieron a debates grupales para profundizar en el contenido de estas normativas.



La agenda parlamentaria para el 9 de abril prevé una jornada intensiva centrada en la seguridad jurídica y el panorama macroeconómico del país. En la sesión matutina, se analizarán los proyectos de enmienda a la Ley del Registro Civil, la Ley de Notariado, la Ley de Asistencia jurídica y la Ley de Acceso a la Información. Estos esfuerzos legislativos buscan simplificar los trámites administrativos y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en un entorno de gobernanza moderna.



La tarde del jueves se dedicará a la evaluación del desempeño económico nacional, con sesiones que serán transmitidas en vivo por radio y televisión. El Gobierno presentará informes sobre los resultados complementarios del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2025, así como la situación de los primeros meses de 2026.



Además, se introducirá formalmente el Plan de Desarrollo Socioeconómico para el quinquenio 2026-2030 y los planes estratégicos de inversión pública y finanzas nacionales para dicho periodo.



La jornada concluirá con el análisis de la liquidación del presupuesto estatal de 2024, los informes de la Auditoría Estatal y los avances en materia de ahorro, lucha contra el despilfarro e igualdad de género registrados el año pasado./.