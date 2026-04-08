Política

Asamblea Nacional de Vietnam debate leyes clave para desarrollo institucional y social

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura dedicó hoy su tercera jornada de trabajo del primer período de sesiones al análisis de importantes proyectos legislativos destinados a fortalecer la gestión de la capital, la resolución de disputas de inversión y la política sobre creencias y religiones.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Thanh dirige la sesión de trabajo. (Foto: VNA)
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Thanh dirige la sesión de trabajo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura dedicó hoy su tercera jornada de trabajo del primer período de sesiones al análisis de importantes proyectos legislativos destinados a fortalecer la gestión de la capital, la resolución de disputas de inversión y la política sobre creencias y religiones.

Bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man, y la conducción de la vicepresidenta Nguyen Thi Thanh, la plenaria recibió una serie de informes y propuestas del Gobierno sobre reformas legales de gran calado para el nuevo quinquenio.

Durante la sesión, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó el proyecto de Ley de la Capital (enmendada) y una propuesta de resolución sobre mecanismos específicos para mejorar la prevención y resolución de disputas de inversión internacional.

vnanet-potal-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-quoc-hoi-ban-ve-luat-thu-do-sua-doi-8688357.jpg
Diputados en la sesión plenaria. (Foto: VNA)


Asimismo, el Legislativo escuchó los informes sobre la modificación de la Ley de Emulación y Recompensa, a cargo del ministro del Interior, Do Thanh Binh; la Ley de Creencias y Religiones (enmendada), presentada por el ministro de Etnias y Religiones, Nguyen Dinh Khang; y los cambios en la Ley de Órganos Representativos de Vietnam en el exterior, expuestos por el canciller Le Hoai Trung.

Tras las presentaciones iniciales y los reportes de inspección de las comisiones parlamentarias correspondientes, los diputados procedieron a debates grupales para profundizar en el contenido de estas normativas.

La agenda parlamentaria para el 9 de abril prevé una jornada intensiva centrada en la seguridad jurídica y el panorama macroeconómico del país. En la sesión matutina, se analizarán los proyectos de enmienda a la Ley del Registro Civil, la Ley de Notariado, la Ley de Asistencia jurídica y la Ley de Acceso a la Información. Estos esfuerzos legislativos buscan simplificar los trámites administrativos y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en un entorno de gobernanza moderna.

La tarde del jueves se dedicará a la evaluación del desempeño económico nacional, con sesiones que serán transmitidas en vivo por radio y televisión. El Gobierno presentará informes sobre los resultados complementarios del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2025, así como la situación de los primeros meses de 2026.

Además, se introducirá formalmente el Plan de Desarrollo Socioeconómico para el quinquenio 2026-2030 y los planes estratégicos de inversión pública y finanzas nacionales para dicho periodo.

La jornada concluirá con el análisis de la liquidación del presupuesto estatal de 2024, los informes de la Auditoría Estatal y los avances en materia de ahorro, lucha contra el despilfarro e igualdad de género registrados el año pasado./.

VNA
#Asamblea Nacional #Vietnam #Ley de la Capital #inversión internacional #desarrollo socioeconómico #Tran Thanh Man #reformas legales 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó el 7 de abril de 2026 el documento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, denominada oficialmente como Convención de Hanoi, convirtiendo a la nación indochina en el primer país del Sudeste Asiático y el segundo en el mundo en formalizar este instrumento jurídico internacional.

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.