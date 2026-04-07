Presidente del Parlamento exige a Auditoría Estatal fortalecer supervisión del presupuesto público

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy la ceremonia de entrega de la resolución de nombramiento de Nguyen Huu Nghia como Auditor General del Estado para el mandato 2026-2031. Durante el acto, el dirigente instó a la institución a consolidarse como una herramienta “afilada y eficaz” en el control de las finanzas y activos públicos del país.



Thanh Man destacó la sólida trayectoria de Nguyen Huu Nghia, doctor en Finanzas y Banca, quien cuenta con una amplia experiencia en organismos estratégicos del Partido y el Gobierno, además de haber desempeñado con éxito el cargo de secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia norteña de Hung Yen.



El presidente del Parlamento expresó su confianza en que el nuevo Auditor General sabrá heredar las tradiciones de las últimas tres décadas para elevar la calidad de las auditorías en la actual etapa de desarrollo.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, presencia la ceremonia de firma del acta de transferencia de tareas entre el auditor general del Estado, Nguyen Huu Nghia, y su predecesor, Ngo Van Tuan. (Foto: VNA)



De cara al futuro, delineó tareas prioritarias para la Auditoría Estatal, subrayando la necesidad de perfeccionar el sistema legal de la institución y estudiar la reforma de la Ley de Auditoría Estatal.



Asimismo, solicitó la elaboración de una Estrategia de Desarrollo de la Auditoría Estatal hasta el año 2040, con visión hacia 2045.



Enfatizó que la auditoría no debe limitarse a detectar infracciones a posterioridad, sino que debe actuar con un enfoque preventivo: “auditar desde temprano y a distancia” para corregir oportunamente a ministerios y localidades, evitando casos de corrupción y negatividad.

El titular del Legislativo elogió el liderazgo de la Auditoría Estatal en el movimiento de “alfabetización digital” y pidió profundizar en el uso de la ciencia, la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA). Estas herramientas son consideradas esenciales para mejorar la capacidad de análisis y previsión de la industria, permitiendo proponer recomendaciones más precisas para perfeccionar los mecanismos y políticas legales del Estado.



Por su parte, Huu Nghia se comprometió a absorber las directrices del titular del órgano legislativo y a mantener la integridad, objetividad e independencia en las actividades de auditoría.



Aseguró que el organismo se centrará en inspeccionar áreas sensibles y de alto riesgo, al tiempo que fortalecerá la transparencia en la publicación de los resultados de las auditorías y potenciará la formación de un cuerpo de auditores con “ética, corazón y talento” para cumplir con las misiones encomendadas por la XIV legislatura de la Asamblea Nacional./.