Premier vietnamita liderará Consejo de Emulación y Recompensas

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, será el presidente del Consejo Central de Emulación y Recompensas, según la Decisión gubernamental n.º 638/QD-TTg, de 8 de abril de 2026, relativa al perfeccionamiento del Consejo.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asumirá el cargo de vicepresidenta primera del Consejo y Do Thanh Binh, ministro del Interior, se desempeñará como subtitular permanente de la entidad.

Mientras tanto, Bui Thi Minh Hoai, titular del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, será la vicepresidenta del Consejo.

Según el Decreto 152/2025/ND-CP, el mencionado Consejo es un órgano asesor del Partido y del Estado en materia de emulación, cuyas funciones y facultades están estipuladas en el apartado 3 del artículo 90 de la Ley de Emulación y Reconocimiento./.