Nuevo liderazgo en Vietnam refuerza la confianza de socios suizos

Ginebra (VNA) La consolidación de los principales cargos de liderazgo por parte de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura constituye un paso político especialmente relevante, que garantiza la continuidad y la fluidez en la conducción y gestión del país.



Así lo afirmó Rachel Nguyen Isenschmid, secretaria general del Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF), en una entrevista reciente concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ginebra.



Como participante activa en múltiples iniciativas destinadas a promover la conectividad y la cooperación financiera bilateral entre Vietnam y Suiza, Isenschmid valoró que la elección de nuevos líderes marca una fase de transición importante, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo del país en un contexto de integración internacional cada vez más profunda.



Rachel Nguyen Isenschmid, secretaria general del Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF), en una actividad de cooperación con la provincia vietnamita de Vinh Long. (Foto: VNA)



Desde la perspectiva de una organización dedicada a impulsar la cooperación económica bilateral, el SVEF confía en que el nuevo liderazgo mantenga una orientación basada en la estabilidad, la transparencia y reformas decididas, especialmente en ámbitos como el entorno de inversión, las finanzas, la tecnología y el desarrollo sostenible. Vietnam se encuentra ante una gran oportunidad para elevar su posición en el mapa económico global, donde las políticas de largo plazo y coherentes desempeñarán un papel clave.



Asimismo, el foro expresó su convicción de que, con el nuevo equipo dirigente, Vietnam continuará promoviendo marcos de cooperación internacional, incluidas las relaciones estratégicas con socios como Suiza, facilitando así un flujo más eficiente de capital, conocimiento y tecnología.



En los últimos años, el SVEF ha organizado de forma continua eventos destinados a acercar a Vietnam y Suiza. En este sentido, Isenschmid subrayó la necesidad de intensificar los programas que fortalezcan los vínculos bilaterales, especialmente cuando ambos países se preparan para conmemorar el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



La representante del SVEF destacó que esta efeméride no solo ofrece la oportunidad de revisar los logros alcanzados, sino también de definir orientaciones estratégicas para el futuro, centradas en tres ejes principales:



En primer lugar, reforzar el diálogo político y perfeccionar el marco jurídico, especialmente en áreas como finanzas, inversión, innovación y desarrollo sostenible, donde los acuerdos comerciales y de cooperación bilateral desempeñan un papel fundamental para sentar bases duraderas.



En segundo lugar, impulsar la conexión empresarial y los ecosistemas de innovación mediante foros como el SVEF, programas de promoción comercial y la cooperación entre centros financieros y tecnológicos de ambos países, facilitando así una mejor comprensión de los mercados y oportunidades.



En tercer lugar, invertir en el desarrollo de recursos humanos y el intercambio educativo, reconociendo que las personas constituyen el pilar esencial de toda relación sostenible. La cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas contribuirá a consolidar una base sólida para el futuro.



Isenschmid expresó su confianza en que, con una estrecha coordinación entre los sectores público y privado, junto con el acompañamiento de organizaciones como el SVEF, las relaciones entre Vietnam y Suiza continuarán profundizándose de manera sustancial, generando beneficios duraderos para ambas naciones./.