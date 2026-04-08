Política

Tran Duc Thang designado como secretario del Comité del Partido de Hanoi

Vietnam designa a Tran Duc Thang como secretario del Partido en Hanoi, con enfoque en crecimiento sostenible y gobernanza transparente.

El secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang (Foto: VNA)
El secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Tran Duc Thang, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, secretario del Comité Central del Partido, y ministro de Agricultura y Medio Ambiente durante el mandato 2021-2026 fue designado hoy secretario del Comité del Partido de Hanoi para el período 2025-2030.

Según la decisión del Buró Político, Tran Duc Thang cesó su participación en el Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Gobierno en el período 2020-2025, y formará parte del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi y asumirá el cargo de secretario del Partido de la capital para el período 2025-2030.

Al entregar la decisión, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, felicitó a Duc Thang por su nuevo cargo. Instó a Duc Thang a aprovechar su experiencia, capacidades y especialidades laborales, para cumplir con éxito las tareas que se le asignen.

En su discurso, Duc Thang expresó su honor por asumir esta nueva responsabilidad. Subrayó tres enfoques clave para su mandato: mantener la unidad, construir un sistema político transparente y fuerte; impulsar el crecimiento económico vinculado al desarrollo sostenible y armonioso; y renovar el enfoque de liderazgo en una dirección de "creación y servicio", tomando la satisfacción de la población como el principal indicador./.

VNA
#Tran Duc Thang #Comité del Partido de Hanoi Ha Noi
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