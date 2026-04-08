Lista de miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026–2031

Hanoi (VNA)- En la sesión matutina del 8 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó las resoluciones relativas a la ratificación del nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno.
A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta la lista de los miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026-2031.
- Primer ministro: Le Minh Hung
- Viceprimeros ministros: Pham Gia Tuc; Phan Van Giang; Pham Thi Thanh Tra; Ho Quoc Dung; Le Tien Chau; y Nguyen Van Thang.
- Ministro de Defensa: Phan Van Giang
- Ministro de Seguridad Pública: Luong Tam Quang
- Ministro de Relaciones Exteriores: Le Hoai Trung
- Ministro del Interior: Do Thanh Binh
- Ministro de Justicia: Hoang Thanh Tung
- Ministro de Finanzas: Ngo Van Tuan
- Ministro de Industria y Comercio: Le Manh Hung
- Ministro de Agricultura y Medio Ambiente: Trinh Viet Hung
- Ministro de Construcción: Tran Hong Minh
- Ministra de Cultura, Deportes y Turismo: Lam Thi Phuong Thanh
- Ministro de Ciencia y Tecnología: Vu Hai Quang
- Ministro de Educación y Formación: Hoang Minh Son
- Ministra de Salud: Dao Hong Lan
- Ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos: Nguyen Dinh Khang
- Gobernador del Banco Estatal: Pham Duc An
- Inspector general: Nguyen Quoc Doan
- Ministro y jefe de la Oficina del Gobierno: Dang Xuan Phong.
