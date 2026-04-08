Lista de miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026–2031

En la sesión matutina del 8 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó las resoluciones relativas a la ratificación del nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega flores para felicitar al primer ministro, a los viceprimeros ministros, a los ministros y otros miembros del Gobierno por el mandato 2026-2031. Foto: VNA
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega flores para felicitar al primer ministro, a los viceprimeros ministros, a los ministros y otros miembros del Gobierno por el mandato 2026-2031. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- En la sesión matutina del 8 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó las resoluciones relativas a la ratificación del nombramiento de los viceprimeros ministros, ministros y otros miembros del Gobierno.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta la lista de los miembros del Gobierno de Vietnam para el mandato 2026-2031.

- Primer ministro: Le Minh Hung
- Viceprimeros ministros: Pham Gia Tuc; Phan Van Giang; Pham Thi Thanh Tra; Ho Quoc Dung; Le Tien Chau; y Nguyen Van Thang.
- Ministro de Defensa: Phan Van Giang
- Ministro de Seguridad Pública: Luong Tam Quang
- Ministro de Relaciones Exteriores: Le Hoai Trung
- Ministro del Interior: Do Thanh Binh
- Ministro de Justicia: Hoang Thanh Tung
- Ministro de Finanzas: Ngo Van Tuan
- Ministro de Industria y Comercio: Le Manh Hung
- Ministro de Agricultura y Medio Ambiente: Trinh Viet Hung
- Ministro de Construcción: Tran Hong Minh
- Ministra de Cultura, Deportes y Turismo: Lam Thi Phuong Thanh
- Ministro de Ciencia y Tecnología: Vu Hai Quang
- Ministro de Educación y Formación: Hoang Minh Son
- Ministra de Salud: Dao Hong Lan
- Ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos: Nguyen Dinh Khang
- Gobernador del Banco Estatal: Pham Duc An
- Inspector general: Nguyen Quoc Doan
- Ministro y jefe de la Oficina del Gobierno: Dang Xuan Phong.

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.

Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.

Biografía resumida del primer ministro Le Minh Hung

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031.