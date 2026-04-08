Comisión de Control Disciplinario del PCV propone severas sanciones por irregularidades en corporación aeroportuaria

Hanoi (VNA) - La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso hoy la aplicación de medidas disciplinarias rigurosas contra varios funcionarios de alto rango de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y de la provincia norteña de Ninh Binh por graves violaciones a las normativas partidistas y las leyes del Estado.



Durante su quinta reunión de trabajo, celebrada en Hanoi bajo la presidencia de Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y titular de dicha comisión, el órgano fiscalizador determinó que las infracciones cometidas han provocado consecuencias de extrema gravedad y han deteriorado significativamente el prestigio de las organizaciones políticas y las unidades administrativas involucradas.



Tras examinar los informes de disciplina, la Comisión concluyó que Vu The Phiet, actual presidente del Consejo de Administración de ACV; Lai Xuan Thanh, expresidente de dicha entidad; Nguyen Tien Viet, subdirector general a cargo de la corporación; y Le Van Ha, exfuncionario de la provincia de Ninh Binh, incurrieron en una degradación de la ideología política, la ética y el estilo de vida.



Los señalados fueron hallados responsables de incumplir sus deberes oficiales y vulnerar las leyes en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad, faltando además a la responsabilidad de ejemplaridad y a las prohibiciones estipuladas para los militantes del Partido.



Ante la gravedad de los hechos, la Comisión de Control Disciplinario decidió aplicar la sanción de expulsión de las filas del Partido a Lai Xuan Thanh y Nguyen Tien Viet.



Asimismo, el organismo presentó una solicitud formal ante las autoridades competentes para que se considere y ejecute la disciplina correspondiente contra Vu The Phiet y Le Van Ha.



El órgano supervisor anunció que continuará con los procesos de inspección y auditoría para identificar y sancionar a otras organizaciones partidistas y personas vinculadas a estas irregularidades, mientras aborda otros asuntos de relevancia institucional analizados durante esta quinta reunión./.

VNA