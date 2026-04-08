Política

Comisión de Control Disciplinario del PCV propone severas sanciones por irregularidades en corporación aeroportuaria

La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso hoy la aplicación de medidas disciplinarias rigurosas contra varios funcionarios de alto rango de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y de la provincia norteña de Ninh Binh por graves violaciones a las normativas partidistas y las leyes del Estado.

Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, preside la reunión. (Foto: VNA)
Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, preside la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso hoy la aplicación de medidas disciplinarias rigurosas contra varios funcionarios de alto rango de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y de la provincia norteña de Ninh Binh por graves violaciones a las normativas partidistas y las leyes del Estado.

Durante su quinta reunión de trabajo, celebrada en Hanoi bajo la presidencia de Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político y titular de dicha comisión, el órgano fiscalizador determinó que las infracciones cometidas han provocado consecuencias de extrema gravedad y han deteriorado significativamente el prestigio de las organizaciones políticas y las unidades administrativas involucradas.

Tras examinar los informes de disciplina, la Comisión concluyó que Vu The Phiet, actual presidente del Consejo de Administración de ACV; Lai Xuan Thanh, expresidente de dicha entidad; Nguyen Tien Viet, subdirector general a cargo de la corporación; y Le Van Ha, exfuncionario de la provincia de Ninh Binh, incurrieron en una degradación de la ideología política, la ética y el estilo de vida.

Los señalados fueron hallados responsables de incumplir sus deberes oficiales y vulnerar las leyes en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad, faltando además a la responsabilidad de ejemplaridad y a las prohibiciones estipuladas para los militantes del Partido.

Ante la gravedad de los hechos, la Comisión de Control Disciplinario decidió aplicar la sanción de expulsión de las filas del Partido a Lai Xuan Thanh y Nguyen Tien Viet.

Asimismo, el organismo presentó una solicitud formal ante las autoridades competentes para que se considere y ejecute la disciplina correspondiente contra Vu The Phiet y Le Van Ha.

El órgano supervisor anunció que continuará con los procesos de inspección y auditoría para identificar y sancionar a otras organizaciones partidistas y personas vinculadas a estas irregularidades, mientras aborda otros asuntos de relevancia institucional analizados durante esta quinta reunión./.

VNA
#Vietnam #ACV #corrupción #sanciones #Partido Comunista #aeropuertos #disciplina partidista #transparencia 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó el 7 de abril de 2026 el documento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, denominada oficialmente como Convención de Hanoi, convirtiendo a la nación indochina en el primer país del Sudeste Asiático y el segundo en el mundo en formalizar este instrumento jurídico internacional.

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.