Asamblea Nacional de Vietnam aborda reformas legales y planes socioeconómicos

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam examinará hoy, como parte de su primer período de sesiones de la XVI Legislatura, las propuestas e informes de verificación relativos al proyecto de Ley de Registro Civil (modificada), así como los proyectos de enmienda y complemento de la Ley de Notarización y de la Ley de Asistencia Jurídica, junto con la modificación de la Ley de Acceso a la Información.

Posteriormente, los diputados debatirán en grupo sobre los mencionados proyectos de ley.

En la sesión de la tarde, los legisladores revisarán una serie de informes clave, incluyendo una evaluación complementaria de la implementación del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal para 2025, así como actualizaciones sobre el desempeño en los primeros meses de 2026.

El Gobierno también presentará una propuesta sobre el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030. A continuación, el jefe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento presentará los informes de verificación. La sesión se transmitirá en directo por televisión y radio, lo que permitirá a los votantes y al público seguir de cerca el desarrollo.

En la cita (Fuente: VNA)

Posteriormente, se espera que la Asamblea Nacional examine las propuestas y los informes de verificación sobre el plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2026-2030, el plan financiero nacional y el plan quinquenal de gestión de la deuda pública para el mismo período. Además, los diputados considerarán una propuesta para aprobar la liquidación del presupuesto estatal de 2024, junto con el informe de auditoría y el correspondiente informe de verificación.

Durante el resto de la tarde, los legisladores participarán en debates grupales sobre una amplia gama de temas, incluyendo la implementación de los planes socioeconómicos y presupuestarios para 2025 y principios de 2026, la estrategia de desarrollo quinquenal para el período 2026-2030, el plan de inversión pública y financiero, la gestión de la deuda pública; la liquidación del presupuesto estatal de 2024, las prácticas de ahorro y las iniciativas contra el despilfarro en 2025, y los avances en el logro de las metas nacionales de igualdad de género./.