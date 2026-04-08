Política

Vietnam saluda el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

Vietnam instó a todas las partes a actuar con moderación y responsabilidad, evitar una escalada de la situación, respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de todos los países, garantizar la seguridad de la población civil y de las infraestructuras civiles, y preservar la libertad y la seguridad de la navegación marítima en la región, señaló.

Asimismo, subrayó que Vietnam apoya el diálogo activo como vía para alcanzar soluciones pacíficas y sostenibles a las controversias, sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en beneficio de todas las partes y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto a nivel regional como global./.

VNA
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