Internacional

Sector turístico de Tailandia disfruta de un auge durante Festival Songkran 2026

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha proyectado que el sector generará más de 30,35 mil millones de THB (931 millones de USD) en ingresos durante las vacaciones de Songkran, un 6% más que el año anterior, con una mayor contribución de los visitantes extranjeros.

Los turistas extranjeros disfrutan del Festival Songkran 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
Los turistas extranjeros disfrutan del Festival Songkran 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Bangkok (VNA)- La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha proyectado que el sector generará más de 30,35 mil millones de THB (931 millones de USD) en ingresos durante las vacaciones de Songkran, un 6% más que el año anterior, con una mayor contribución de los visitantes extranjeros.

La TAT estimó que alrededor de 500.000 turistas extranjeros visitaron Tailandia entre el 11 y el 15 de abril, generando aproximadamente 8,1 mil millones de THB, un aumento interanual del 2%. Se proyecta que los viajes nacionales alcancen los 5,96 millones, un 7% más, contribuyendo con aproximadamente 22,25 mil millones de THB, un incremento anual del 8%.

La gobernadora de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, afirmó que el ambiente de las celebraciones de Songkran en todo el país ha sido más vibrante de lo esperado, reflejando la gran confianza tanto de los viajeros nacionales como internacionales.

El aumento de los viajes durante las largas vacaciones ha contribuido a una distribución más amplia de los ingresos entre el sector turístico y las economías locales, señaló.

El Ministerio de Turismo y Deportes informó que entre el 1 de enero y el 12 de abril se registraron 10,36 millones de llegadas internacionales, generando ingresos por valor de 506 mil millones de baht tailandeses./.

VNA
#Festival Songkran 2026 #Tailandia
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