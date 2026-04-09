ASEAN y GRULAC refuerzan la coordinación y promueven el multilateralismo

Viena (VNA) Representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) sostuvieron el 8 de abril una reunión en la sede de las organizaciones de las Naciones Unidas en Viena, Austria, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambas regiones en foros multilaterales.



Durante el encuentro, las delegaciones reafirmaron el papel central del multilateralismo y del sistema de las Naciones Unidas, así como la importancia del principio de consenso en los procesos de negociación internacional.



Subrayaron que estos elementos constituyen la base para garantizar decisiones inclusivas y eficaces. Asimismo, expresaron preocupación por las dificultades financieras que enfrenta la ONU, destacando la necesidad de asegurar recursos suficientes y estables, junto con una gestión presupuestaria más eficiente.



El multilingüismo también fue señalado como un factor clave para garantizar la participación equitativa de los Estados, en particular de los países en desarrollo. En paralelo, se destacó el rol coordinador de la ONU en ámbitos como la lucha contra la delincuencia transnacional, los delitos ambientales y el cibercrimen, al tiempo que se abogó por reforzar los recursos destinados a los mecanismos especializados, incluidos los procesos vinculados a la futura Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, conocida como Convención de Hanoi.



En su intervención, el embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, valoró el mecanismo de diálogo entre ASEAN y GRULAC como una plataforma clave para articular posiciones comunes entre países en desarrollo. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia y mejorar la asignación y uso de recursos en las actividades de la ONU, proponiendo una mayor coordinación para amplificar la voz conjunta en los foros multilaterales.



El diplomático agradeció además la participación de los países en la ceremonia de firma de la Convención sobre Cibercrimen celebrada en Hanoi en 2025, considerándola una muestra del compromiso internacional frente a los desafíos de seguridad no tradicionales.



En materia nuclear, el embajador subrayó el papel central del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dentro de la arquitectura global de gobernanza nuclear, especialmente en la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, la garantía de la seguridad y la implementación de mecanismos de verificación que refuercen la confianza y la transparencia.



También reafirmó la estrecha relación entre las actividades del OIEA y la aplicación del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), insistiendo en la necesidad de mantener un equilibrio entre sus tres pilares: no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear.



El embajador informó además que Vietnam asumirá la presidencia designada de la XI Conferencia de Examen del TNP en abril de 2026, responsabilidad que el país afronta con un enfoque inclusivo y orientado al diálogo, mediante consultas amplias con grupos regionales y Estados miembros, incluidos los países de GRULAC.



De cara al futuro, ASEAN y GRULAC podrían colaborar en la identificación de temas transversales y en la promoción de iniciativas que fomenten resultados equilibrados, reflejando los intereses de todos los Estados miembros, especialmente los países en desarrollo.



Pese a las diferencias existentes, las delegaciones coincidieron en que comparten el interés común de preservar la credibilidad y eficacia del TNP. El éxito de la próxima conferencia dependerá de la buena voluntad, la flexibilidad y la capacidad de consenso entre las partes.



Al cierre de la reunión, los jefes de delegación reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo regular, fortalecer la coordinación y contribuir activamente al fortalecimiento del multilateralismo, con el fin de enfrentar eficazmente los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible. El encuentro reflejó el espíritu de cooperación entre ASEAN y GRULAC en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, así como el creciente papel proactivo y responsable de la ASEAN y de Vietnam en los procesos multilaterales, particularmente en el ámbito nuclear./.

VNA