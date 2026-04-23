Política

Austria dispuesta a cooperar con Vietnam para fortalecer capacidad de cascos azules

Vietnam y Austria impulsan cooperación en formación para misiones de paz de la ONU, fortaleciendo capacidades y apoyo internacional.

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang (derecha), se reúne con Tobias Lang, director del Centro Austriaco para la Paz. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang (derecha), se reúne con Tobias Lang, director del Centro Austriaco para la Paz. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, sostuvo una reunión con Tobias Lang, director del Centro Austriaco para la Paz, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en la formación y el fortalecimiento de capacidades de las fuerzas que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

En el encuentro, Thai Hoang subrayó que Vietnam mantiene de manera coherente una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores, así como en una integración internacional proactiva.

Asimismo, destacó el impulso a la diplomacia en defensa y seguridad, y la participación activa y eficaz del país en las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los oficiales del Ejército vietnamita comenzaron a participar en estas misiones en 2014, mientras que los de la Policía lo hicieron a partir de 2022 en zonas como Abyei, la República Centroafricana y Sudán del Sur. La Ley sobre la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU de Vietnam entró en vigor el 1 de enero de 2026.

El embajador señaló que Vietnam concede gran importancia a la cooperación internacional, en general, y con Austria en particular, en materia de formación y capacitación de las fuerzas de paz, especialmente en idiomas, habilidades, conocimientos especializados en mantenimiento de la paz, así como en cultura, derecho internacional y aplicación de tecnologías para cumplir con los estándares de la ONU.

Por su parte, Tobias Lang manifestó su impresión ante la acertada política, los esfuerzos destacados y los logros alentadores de Vietnam en su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, lo que contribuye a reforzar la imagen y el prestigio del país como una nación amante de la paz y responsable con la comunidad internacional.

El Centro Austriaco para la Paz, con su amplia experiencia y red de expertos y formadores, está dispuesto a cooperar y apoyar a Vietnam en la organización de cursos de formación según las necesidades, como habilidades de supervivencia, adaptación al cambio climático, fortalecimiento de capacidades para oficiales femeninas, aplicación de tecnologías en operaciones de paz, así como cursos y seminarios sobre mediación y resolución de conflictos internacionales.

Expresó su confianza en que la cooperación entre ambos países en el ámbito del mantenimiento de la paz de la ONU tiene un gran potencial y debe impulsarse de manera más sustantiva, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel global./.

VNA
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Resolución 59

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