Vietnam prioriza sectores esenciales en la asignación de capital

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung revisó hoy la implementación del Programa de Objetivos Nacionales para el período 2026-2035, subrayando que la asignación de capital debe concentrarse en sectores esenciales como el acceso al agua potable, tierras de producción, salud, educación y vivienda, evitando inversiones dispersas que no respondan a las necesidades reales de la población.



Durante una reunión celebrada esta mañana en Hanoi, el subjefe de Gobierno valoró el trabajo de coordinación de los ministerios y sectores en la ejecución de los tres programas nacionales de objetivos -la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas-, que han sido integrados en un único programa común.



No obstante, señaló que aún persisten deficiencias, entre ellas la demora en la emisión de documentos de orientación y el incumplimiento del ritmo previsto de desembolso de la inversión pública.



Para garantizar una implementación eficaz, Ho Quoc Dung pidió completar con urgencia la estructura del Comité Directivo desde el nivel central hasta el local. Encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio del Interior y el de Asuntos Étnicos y Religiosos, la presentación en este mes de la propuesta de establecimiento. Asimismo, instó a los ministerios y sectores a emitir con rapidez las directrices necesarias para que las localidades puedan actuar a tiempo.



También encomendó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de un manual de instrucciones para la ejecución del Programa de Objetivos Nacionales, con un contenido conciso y de fácil comprensión. Al mismo tiempo, solicitó completar el desembolso definitivo de los fondos del período 2021-2025 transferidos a 2026, eliminando obstáculos administrativos para evitar la paralización o devolución de capital.



En cuanto al período 2026-2030, el viceprimer ministro exhortó a dar máxima prioridad a las zonas en dificultades, especialmente las regiones montañosas y aquellas habitadas por minorías étnicas. Asimismo, pidió al Banco Estatal de Vietnam desarrollar políticas de crédito preferencial para apoyar a la población en la producción.



Instó además a las autoridades locales a aplicar activamente los mecanismos y políticas ya aprobados, elaborar una lista de prioridades de recursos y concentrarse en las zonas más difíciles, fronterizas e insulares. También llamó a impulsar la transformación digital vinculada al desarrollo turístico con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en cumplimiento de la Resolución N.º 257/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, la implementación del programa ha avanzado en la creación de mecanismos y políticas para el período 2026-2030. Las localidades están finalizando trámites, evaluando la situación actual y elaborando planes de ejecución hasta 2030, mientras el programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto) continúa mostrando su eficacia en el desarrollo de la economía rural.



Se estima que las necesidades de capital del presupuesto central para el período 2026-2030 rondarán los 781 millones de dólares en inversión pública./.