Política

Vietnam prioriza sectores esenciales en la asignación de capital

Vietnam prioriza agua, salud, educación y vivienda en programa 2026-2035, enfocando recursos en zonas vulnerables y minorías étnicas.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la cita (Foto: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung revisó hoy la implementación del Programa de Objetivos Nacionales para el período 2026-2035, subrayando que la asignación de capital debe concentrarse en sectores esenciales como el acceso al agua potable, tierras de producción, salud, educación y vivienda, evitando inversiones dispersas que no respondan a las necesidades reales de la población.

Durante una reunión celebrada esta mañana en Hanoi, el subjefe de Gobierno valoró el trabajo de coordinación de los ministerios y sectores en la ejecución de los tres programas nacionales de objetivos -la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas-, que han sido integrados en un único programa común.

No obstante, señaló que aún persisten deficiencias, entre ellas la demora en la emisión de documentos de orientación y el incumplimiento del ritmo previsto de desembolso de la inversión pública.

Para garantizar una implementación eficaz, Ho Quoc Dung pidió completar con urgencia la estructura del Comité Directivo desde el nivel central hasta el local. Encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio del Interior y el de Asuntos Étnicos y Religiosos, la presentación en este mes de la propuesta de establecimiento. Asimismo, instó a los ministerios y sectores a emitir con rapidez las directrices necesarias para que las localidades puedan actuar a tiempo.

También encomendó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de un manual de instrucciones para la ejecución del Programa de Objetivos Nacionales, con un contenido conciso y de fácil comprensión. Al mismo tiempo, solicitó completar el desembolso definitivo de los fondos del período 2021-2025 transferidos a 2026, eliminando obstáculos administrativos para evitar la paralización o devolución de capital.

En cuanto al período 2026-2030, el viceprimer ministro exhortó a dar máxima prioridad a las zonas en dificultades, especialmente las regiones montañosas y aquellas habitadas por minorías étnicas. Asimismo, pidió al Banco Estatal de Vietnam desarrollar políticas de crédito preferencial para apoyar a la población en la producción.

Instó además a las autoridades locales a aplicar activamente los mecanismos y políticas ya aprobados, elaborar una lista de prioridades de recursos y concentrarse en las zonas más difíciles, fronterizas e insulares. También llamó a impulsar la transformación digital vinculada al desarrollo turístico con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en cumplimiento de la Resolución N.º 257/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, la implementación del programa ha avanzado en la creación de mecanismos y políticas para el período 2026-2030. Las localidades están finalizando trámites, evaluando la situación actual y elaborando planes de ejecución hasta 2030, mientras el programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto) continúa mostrando su eficacia en el desarrollo de la economía rural.

Se estima que las necesidades de capital del presupuesto central para el período 2026-2030 rondarán los 781 millones de dólares en inversión pública./.

VNA
#Programa de Objetivos Nacionales #inversión pública #desarrollo rural #reducción sostenible de la pobreza #zonas montañosas #minorías étnicas
Seguir VietnamPlus

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

Ver más

Inauguran nueva versión de Base de datos jurídica nacional. (Foto: VNA)

Inauguran nueva versión de Base de datos jurídica nacional

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, y el viceprimer ministro, Le Tien Chau, asistieron hoy en Hanoi a la inauguración de la nueva versión de la Base de Datos Jurídica Nacional y del Sistema de Información de apoyo a la revisión integral de documentos normativos.

Presidente de Corea del Sur realiza visita a Vietnam

Presidente de Corea del Sur realiza visita a Vietnam

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto a su esposa, encabezó la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y a su cónyuge, quienes realizan una visita de Estado al país indochino.

Una sesión del primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura (Foto: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam analiza reformas al sistema tributario

La Asamblea Nacional de Vietnam debatirá en el pleno sobre un proyecto de ley que modifica y complementa diversas disposiciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto Especial al Consumo.

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibe al embajador de Armenia, Suren Baghdasaryan. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam y Armenia impulsan cooperación en ámbito de defensa

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, expresó hoy su confianza en que el mandato del embajador de Armenia, Suren Baghdasaryan, será exitoso y contribuirá a fortalecer los lazos bilaterales y promover una cooperación militar más profunda y efectiva entre ambas naciones.