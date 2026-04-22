Provincias vietnamitas impulsan la economía fronteriza en una nueva etapa de desarrollo

​

Hanoi (VNA)- La economía de las zonas fronterizas se consolida cada vez más como uno de los motores clave de crecimiento para las provincias limítrofes vietnamitas; sin embargo, su desarrollo en la nueva etapa no solo requiere recursos, sino, sobre todo, una renovación del pensamiento y una acción decidida.

Las conclusiones del segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales y la gestión de la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, vinculado al objetivo de alcanzar un crecimiento de “dos dígitos”, subrayan también la necesidad de construir una economía fronteriza moderna, impulsar el comercio transfronterizo asociado a infraestructuras tecnológicas y garantizar firmemente la defensa y la seguridad. Esta es tanto una orientación estratégica como una exigencia urgente en el contexto actual.

En línea con las directrices del Partido, la orientación del Gobierno y las políticas locales, la provincia norteña de Cao Bang ha implementado en los últimos años un conjunto de medidas integrales para promover el desarrollo de la economía fronteriza.

En 2025, pese a las persistentes incertidumbres globales y regionales que afectaron al comercio internacional, la economía fronteriza de Cao Bang registró resultados positivos, manteniendo su ritmo de crecimiento y contribuyendo de manera significativa al desarrollo socioeconómico provincial. El volumen de comercio a través de los pasos fronterizos alcanzó los 1,63 mil millones de dólares, un aumento del 84% respecto a 2024 y equivalente al 181% del objetivo anual.

Los ingresos presupuestarios derivados de las actividades de exportación e importación ascendieron a aproximadamente 90 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 144% y el 327% del objetivo fijado, reafirmando el papel cada vez más relevante de este sector en la estructura fiscal local.

Estos resultados reflejan la firme voluntad política de las autoridades provinciales para aprovechar eficazmente las ventajas fronterizas. De cara a la nueva etapa, el Comité del Partido en Cao Bang ha determinado que la economía fronteriza debe convertirse en un motor impulsor del crecimiento.

​

​

Para ello, se ha adoptado el Programa nº 04-CT/TU el 28 de noviembre de 2025 para el desarrollo de la economía fronteriza en el período 2025–2030, con objetivos y tareas concretas bajo el principio de “responsabilidades claras, tareas claras, plazos definidos y resultados medibles”.

Una de las soluciones clave es la construcción de una plataforma digital fronteriza, orientada a automatizar los procesos de gestión de vehículos y mercancías, reducir la dependencia de procedimientos manuales y conectar los datos entre las autoridades competentes.

​

​

El plan se implementa en tres fases: preparación hasta finales de marzo de 2026; fase piloto en los pasos fronterizos de Ta Lung y Tra Linh durante abril y mayo de 2026; y operación oficial en toda la provincia a partir del 1 de junio de 2026. Se espera que esta plataforma marque un avance significativo en la gestión y operación de los pasos fronterizos.

La experiencia de Cao Bang demuestra que la ventaja geográfica solo se convierte en ventaja competitiva cuando se combina con una visión innovadora, tecnología avanzada y una gobernanza moderna.

Con una frontera de unos 182 km, la provincia septentrional de Lao Cai ha definido el desarrollo de su zona económica fronteriza como una región clave de crecimiento. En este sentido, se impulsa el modelo de “puerta fronteriza inteligente” como solución innovadora para mejorar la gestión, reducir los costos logísticos y aumentar la capacidad de despacho.

El proyecto piloto en los accesos de Kim Thanh y Ban Vuoc, pertenecientes al paso fronterizo internacional de Lao Cai, busca modernizar los procesos de control, inspección y supervisión mediante el uso de tecnologías avanzadas y transporte automatizado. Para 2030, se prevé alcanzar un volumen comercial de unos 9.000 millones de dólares, duplicar la capacidad de transporte y reducir los costos logísticos entre un 20% y un 30%.

El eje central del proyecto es la construcción de un modelo de puerta fronteriza inteligente basado en la interoperabilidad de datos entre Vietnam y China, junto con el transporte de mercancías mediante vehículos autónomos, conforme a acuerdos bilaterales. Este modelo integra tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, redes 5G y sistemas de posicionamiento satelital.

La vinculación entre las puertas fronterizas inteligentes y el comercio electrónico transfronterizo abre nuevas oportunidades, en línea con las tendencias de la economía digital.

​

​

Según las autoridades locales, este modelo no solo responde a la evolución del comercio internacional, sino que también materializa la estrategia del Partido de construir una economía fronteriza moderna./.

​