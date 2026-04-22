Vietnam y Corea del Sur acuerdan elevar nexos bilaterales a un nuevo nivel

Hanoi (VNA)- Tras la ceremonia de firma de documentos de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ofrecieron hoy una rueda de prensa conjunta.



En sus declaraciones, To Lam subrayó que la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung reviste gran importancia y tiene lugar en un contexto de sólido desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur. Destacó que ambos países se han convertido en socios de confianza, con una cooperación de carácter estratégico y una estrecha amistad.



Ambos líderes sostuvieron conversaciones fructíferas, en las que intercambiaron puntos de vista en profundidad sobre la situación de cada país, las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés común, y acordaron orientaciones clave para elevar los vínculos a un nuevo nivel.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)



Las dos partes coincidieron en reforzar la confianza política y ampliar la cooperación sustantiva en los ámbitos diplomático, de defensa y seguridad, así como en coordinar esfuerzos para hacer frente a desafíos de seguridad no convencionales y a la delincuencia transnacional.



En el ámbito económico, ambos países se comprometieron a facilitar el comercio, ampliar el acceso mutuo a los mercados y alcanzar un volumen de intercambio bilateral de 150 mil millones de dólares para 2030.



También acordaron promover una mayor participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro de Corea del Sur.



Vietnam saluda nuevas inversiones y la ampliación de proyectos de empresas surcoreanas en sectores prioritarios como ciudades inteligentes, semiconductores, grandes centros de datos de inteligencia artificial, energía nuclear y puertos inteligentes de nueva generación.



To Lam reafirmó que Vietnam seguirá mejorando el entorno de inversión para garantizar condiciones favorables y sostenibles a largo plazo.



Ambas partes acordaron utilizar eficazmente los recursos de los fondos de promoción de la cooperación económica y de desarrollo, destinándolos a infraestructura de transporte, energía, infraestructura digital y adaptación al cambio climático.



La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital fueron identificadas como nuevos pilares de la relación bilateral.



Vietnam propuso estudiar la creación de un marco de cooperación en inteligencia artificial entre ambos países, así como impulsar la investigación y transferencia tecnológica en sectores como semiconductores, electrónica y biotecnología. Corea del Sur continuará apoyando la segunda fase del proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur.



Asimismo, las dos partes ampliarán la cooperación en cultura, educación e intercambios entre pueblos; fortalecerán la formación de recursos humanos de alta calidad, apoyarán la transformación digital en la educación, y promoverán la cooperación en industrias culturales y del entretenimiento, especialmente en cine y música.



En cuanto a la cooperación internacional, ambos países coincidieron en coordinar estrechamente y apoyarse mutuamente en foros regionales y globales; impulsar la cooperación ASEAN–Corea del Sur y Mekong–Corea del Sur. Corea del Sur manifestó su disposición a compartir experiencias para apoyar a Vietnam en la organización de APEC 2027.



Ambas partes reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, y coincidieron en la necesidad de promover una paz duradera y la estabilidad en la península de Corea.



En esta ocasión, ambas partes firmaron numerosos acuerdos de cooperación en áreas como economía, seguridad, ciencia y tecnología, cultura, salud, agricultura y medio ambiente.



Por su parte, el presidente Lee Jae Myung afirmó que Vietnam es el tercer socio comercial e inversor más importante de Corea del Sur, mientras que el país esteasiático es el mayor inversor en Vietnam.



Señaló que ambos países están impulsando una cooperación integral que abarca desde infraestructura, transporte y energía hasta industrias del futuro.



El mandatario surcoreano destacó que ambas partes acordaron intensificar la cooperación en comercio, inversión, energía, infraestructura, ciencia y tecnología, cambio climático, medio ambiente y educación, así como ampliar la investigación conjunta y la formación de recursos humanos en sectores como semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología.



Asimismo, reafirmó el compromiso de Corea del Sur de seguir garantizando los derechos e intereses de la comunidad vietnamita residente, trabajadora y con vínculos familiares en su país, al tiempo que expresó su determinación de elevar aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.