Política

Conmemoran fundación de Consulado General vietnamita en provincia tailandesa

El Consulado General de Vietnam en Khon Kaen celebra 30 años fortaleciendo la cooperación, la comunidad y las relaciones Vietnam-Tailandia.

Delegados en el evento posan para una foto conmemorativa. (Foto: VNA)
Delegados en el evento posan para una foto conmemorativa. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) - El Consulado General de Vietnam en la ciudad tailandesa de Khon Kaen ha brindado aportes importantes a las tareas de conexión y fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en las últimas tres décadas, destacó Ho Van Lam, presidente de la Asociación de Residentes Vietnamitas en Tailandia.

Durante una ceremonia en conmemoración del 30 aniversario de la fundación del Consulado, realizada la víspera, Ho Van Lam, quien es también titular de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Tailandia, reiteró que esa entidad diplomática siempre ha respaldado los derechos legítimos de los connacionales en esta nación y ha impulsado activamente las actividades del intercambio cultural y cooperación en materia de economía y educación.

Estos esfuerzos han ayudado a la comunidad vietnamita en Tailandia a desarrollarse de forma constante, integrarse profundamente y mantenerse siempre conectada con su tierra natal, apuntó.

Por su parte, el cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, enfatizó que en los últimos 30 años, gracias a la atención y orientación aportunas de los líderes del Partido y Estado de Vietnam y la coordinación y el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, los funcionarios y trabajadores del Consulado General han contribuido positivamente a profundizar los nexos de amistad y colaboración entre ambas naciones.

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Danza del león en la ceremonia de conmemoración. (Foto: VNA)


Mientras tanto, Yutthaporn Pirunsan, vicealcalde de Khon Kaen, afirmó que la ciudad está dispuesta a apoyar a las actividades de intercambio en diversos campos para el beneficio de los dos países, tras extender sus más sinceras felicitaciones al Consulado General de Vietnam.

En la ocasión, los participantes visitaron la exposición fotográfica “30 años de emulación siguiendo las enseñanzas del Tío Ho", una iniciativa del Consulado General para expresar gratitud a los antapesados y continuar escribiendo la gloriosa historia de 50 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia.

Los asistentes también disfrutaron de diversas actuaciones artísticas que resaltan la identidad y el carácter de la nación indochina en armonía con el espíritu de paz, amistad y cooperación con los amigos anfitriones y la comunidad internacional./.

VNA
#Vietnam #Tailandia #Consulado General #relaciones
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