Foro del Patrimonio Mundial del Café conecta cultura y conocimiento cafetero a escala global

Hanoi (VNA)- El Comité Popular de la provincia de Dak Lak, en coordinación con la UNESCO, la Universidad de Cultura de Ciudad Ho Chi Minh y el grupo Trung Nguyen Legend, celebró el Foro del Patrimonio Mundial del Café en el barrio de Buon Ma Thuot, del 17 al 19 de abril.



El evento constituye un espacio de diálogo internacional de alto nivel que contribuye a reconocer el café como un “patrimonio vivo”, capaz de conectar a las personas, las comunidades y las civilizaciones, con miras a convertirse en un lenguaje común de armonía, creatividad y desarrollo sostenible.



Bajo el lema: “De tradiciones diversas a un patrimonio vivo compartido por la humanidad”, el foro reunió a representantes de ministerios y organismos centrales; embajadores y cónsules generales de potencias cafeteras; organizaciones internacionales; expertos; figuras destacadas del ámbito cultural, así como comunidades vinculadas a la práctica del café tanto dentro como fuera del país.



Esta convergencia generó un espacio de diálogo multidimensional que refleja el carácter interdisciplinario e intercultural del café en el contexto global.





Las plantaciones de café que aplican modelos de cultivo inteligente en Gia Lai están mostrando resultados prometedores, aumentando la productividad y reduciendo los costos de inversión. (Foto: VNA)

En su discurso inaugural, el vicepresidente del Comité Popular de Dak Lak, Dao My, subrayó que el foro no solo es un espacio de intercambio académico y práctico, sino que también contribuye a esclarecer el valor excepcional del patrimonio cafetero en el proceso de globalización, promoviendo el diálogo entre civilizaciones cafeteras y el intercambio de experiencias internacionales sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial conforme a la Convención de 2003 de la UNESCO.



El programa recibió cerca de 40 ponencias de científicos y expertos nacionales e internacionales, que abordaron el café desde múltiples perspectivas, como la economía, la sociedad, la cultura, los estudios patrimoniales, la tecnología de procesamiento, las cadenas de valor globales y el desarrollo sostenible.



De ellas, 14 ponencias destacadas fueron presentadas en cuatro sesiones temáticas: la historia mundial del café; los procesos de cultivo y producción; la cultura global de consumo y la evolución del patrimonio cafetero; y las buenas prácticas en preservación y desarrollo sostenible.



Las sesiones de debate evidenciaron la trayectoria del café a través de diversas civilizaciones, su papel como espacio de interacción social e intercambio cultural, al tiempo que destacaron la interconexión entre el conocimiento indígena, los paisajes culturales, los medios de vida comunitarios y las orientaciones hacia el desarrollo sostenible.



Nuevas corrientes como la “Filosofía del Café”, la “Cultura del Café Lento” y la meditación con café, junto con la aplicación de tecnologías digitales, están contribuyendo a configurar el café como un patrimonio vivo en la vida contemporánea.



El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, valoró los esfuerzos de Dak Lak en la difusión de los valores culturales del café, la promoción de la imagen de la región de Altiplanicie Occidental, el impulso del diálogo multicultural y el incremento del valor agregado de la industria cafetera vietnamita en el mapa mundial.



En el foro, el café fue concebido no solo como un producto agrícola o un sector económico, sino también como un espacio cultural que sintetiza conocimientos, prácticas, estilos de vida y valores espirituales creados, practicados y transmitidos por las comunidades a lo largo de generaciones.



El jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Baker, señaló que, según la Convención de 2003, el patrimonio no se limita a objetos o productos, sino que comprende conocimientos, habilidades, prácticas sociales y significados reconocidos por las comunidades como parte de su vida cultural.



En este contexto, Vietnam ocupa una posición particular al ser tanto uno de los principales productores y exportadores de café como poseedor de una rica cultura cafetera. En Buon Ma Thuot, Dak Lak, el café está estrechamente vinculado con sistemas de conocimiento local sobre cultivo, procesamiento, consumo y organización de la vida comunitaria.



En marzo de 2025, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo reconoció el “Conocimiento sobre el cultivo y procesamiento del café de Dak Lak” como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Este reconocimiento constituye una base importante para continuar su preservación y valorización, así como para aspirar a su inclusión en la lista de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.



El Foro del Patrimonio Mundial del Café 2026 no es solo un evento académico, sino también un paso concreto para identificar, sistematizar y elevar el valor del conocimiento sobre el cultivo, procesamiento y consumo del café como un conjunto cultural dinámico, contribuyendo así a posicionar la cultura cafetera vietnamita como un símbolo de identidad nacional reconocido a nivel mundial./.