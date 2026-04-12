Turismo

Provincia vietnamita preserva oficios tradicionales y abre camino a desarrollo turístico

La provincia de Cao Bang impulsa el turismo al preservar oficios artesanales y la cultura de minorías étnicas como motor de desarrollo sostenible.

Pobladores de Cao Bang buscan preservar oficios tradicionales. (Fuente: VNA)
Pobladores de Cao Bang buscan preservar oficios tradicionales. (Fuente: VNA)

Cao Bang, Vietnam (VNA)- En el contexto de la industrialización, muchos valores tradicionales enfrentan el riesgo de desaparecer; sin embargo, en la provincia norteña de Cao Bang, la identidad cultural se conserva de manera sostenida a través de los oficios artesanales, en contribución a crear un atractivo distintivo para el turismo local.

Además de sus paisajes majestuosos, la experiencia en las aldeas artesanales constituye un factor que atrae a los visitantes. Las aldeas de incienso Phja Thap, de papel tradicional Dia Tren, de teñido con índigo Phuc Sen o de tejido brocado Luong Noi continúan activas, ofreciendo productos artesanales refinados y respetuosos con el medio ambiente.

El tejido de brocado de la etnia Tay requiere gran meticulosidad; cada motivo está vinculado a imágenes de la naturaleza y se elabora completamente a mano. Aunque su valor económico aún no es alto, muchos artesanos siguen dedicados a este oficio, considerándolo un valioso patrimonio.

Actualmente, los productos de brocado son cada vez más apreciados y aparecen en eventos culturales en el marco del Parque Geológico Global Non Nuoc Cao Bang.

Asimismo, el grupo étnico Dao Tien destaca por su técnica de dibujo con cera de abeja sobre tela teñida con índigo, mientras que los Nung An mantienen oficios como la elaboración de incienso, papel tradicional y teñido de telas. Estos productos no solo sirven a la vida cotidiana, sino que también poseen valores culturales y espirituales característicos.

En los últimos años, numerosos valores tradicionales han sido aprovechados como productos turísticos. En ferias y exposiciones, Cao Bang presenta diversas actividades como el canto Then, el instrumento Tinh, el tejido de brocado y la elaboración de productos gastronómicos, atrayendo a numerosos visitantes. Productos como el brocado, el incienso herbal, la tortilla de arroz al vapor (banh cuon), la gelatina negra y la salchicha (lap suon), entre otros, contribuyen a promocionar la imagen local.

En destinos turísticos como la cascada Ban Gioc, Pac Bo, la montaña Mat Than o la aldea de piedra Khuoi Ky, los visitantes no solo recorren los lugares, sino que también experimentan directamente la vida cultural, desde la elaboración de alimentos y la escucha de relatos hasta el disfrute del arte popular.

Las comunidades de minorías étnicas participan activamente en la transmisión de oficios, el desarrollo del turismo comunitario y el emprendimiento basado en productos tradicionales. Actualmente, toda la provincia cuenta con 174 productos OCOP (Cada comuna, cada producto), muchos de los cuales han mejorado su diseño y ampliado su mercado.

La provincia considera la vinculación entre la preservación cultural y el desarrollo turístico como una orientación clave para generar medios de vida sostenibles. De este modo, los valores tradicionales no solo se conservan, sino que también se convierten en recursos que impulsan el desarrollo socioeconómico y contribuyen a promover la imagen de Non Nuoc Cao Bang./.

#Cao Bang turismo #oficios tradicionales #Vietnam
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