El pensamiento de Ho Chi Minh sigue guiando la lucha por la independencia y la justicia social

Buenos Aires (VNA) - La decisión del líder Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh) de abandonar Vietnam en 1911 para recorrer el mundo en busca de una vía par ala liberación nacional tuvo una importancia histórica extraordinaria, en un contexto en el que el país indochino se encontraba bajo el dominio colonial francés desde 1858.



Así afirmó Pedro Oliveira, secretario general de la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam (ABRAVIET), en una entrevista concedida a la VNA con motivo del 115 aniversario de la partida de Ho Chi Minh en busca del camino para la liberación nacional (5 de junio de 1911) y del 136 aniversario de su nacimiento (19 de mayo 1890).



Según explicó, en aquella época las limitadas condiciones de comunicación e información dificultaban enormemente comprender la verdadera naturaleza del colonialismo y la situación internacional. Precisamente por ello, el viaje de Ho Chi Minh le permitió entrar en contacto directo con las luchas anticoloniales en numerosos países.



Pedro Oliveira, secretario general de la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam (ABRAVIET) (Foto: VNA)

El periodista e historiador brasileño subrayó que, durante el período comprendido entre 1911 y su regreso a Vietnam en 1941, Ho Chi Minh estudió profundamente la situación internacional, lo que le permitió definir con claridad la estrategia revolucionaria adecuada para el pueblo vietnamita.



Consideró especialmente relevante su contribución a la fundación del Partido Comunista de Indochina en 1930, sentando las bases para la liberación nacional y la reunificación del país.



Al referirse al apoyo internacional brindado a Vietnam durante la lucha por la independencia, Pedro Oliveira destacó que el movimiento de solidaridad internacional contra el colonialismo y el imperialismo desempeñó un papel fundamental en la victoria vietnamita.



Recordó asimismo que el pueblo brasileño realizó numerosas actividades de apoyo a la causa vietnamita y que actualmente continúa acompañando a Vietnam en su proceso de desarrollo nacional.



Según Pedro Oliveira, el libro “Ho Chi Minh: Vida y obra del líder de la liberación nacional de Vietnam”, publicado por la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam en portugués en Brasil y actualmente editado también en español y vietnamita, constituye una herramienta importante para difundir los logros políticos, económicos y sociales alcanzados por el pueblo vietnamita bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.



Al evaluar la vigencia del pensamiento de Ho Chi Minh para el movimiento revolucionario mundial, Oliveira señaló que este puede resumirse en dos aspectos esenciales.



Se trata de la importante contribución política e ideológica de Ho Chi Minh al movimiento socialista y comunista internacional, al sostener que la liberación de la clase trabajadora a escala mundial solo sería posible si los partidos revolucionarios apoyaban decididamente las luchas contra el colonialismo y el imperialismo en todos los continentes, incluida América Latina, indicó. Otro aporte importante fue su idea de que la lucha anticolonial debía estar estrechamente vinculada a la construcción del socialismo.



A su juicio, esta orientación permitió a Vietnam superar las guerras de resistencia contra las agresiones extranjeras y avanzar gradualmente hacia la construcción de un país pacífico, desarrollado, socialmente justo y científicamente avanzado.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Brasil, Pedro Oliveira expresó su confianza en que los proyectos de cooperación científica, tecnológica y de innovación entre ambos países, junto con los programas de colaboración entre universidades vietnamitas y brasileñas, contribuirán a fortalecer la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.



Consideró además que existe un gran potencial para ampliar los intercambios de estudiantes, profesores, artistas e incluso las actividades deportivas, especialmente en el fútbol.



Asimismo, destacó que la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam, junto con el Partido Comunista de Brasil y el Partido Comunista de Vietnam, mantiene el compromiso de seguir promoviendo actividades de intercambio entre los pueblos para fortalecer la amistad bilateral.



Pedro Oliveira informó también que, con motivo del 37 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Brasil y del 136 aniversario del nacimiento de Ho Chi Minh, el pasado 9 de mayo la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam organizó un acto en el barrio de Santa Teresa, en la ciudad de Río de Janeiro, lugar que el líder vietnamita visitó en 1912 durante su travesía en busca del camino para la liberación nacional.



Actualmente, en Santa Teresa se encuentra un monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh, erigido para recordar aquel histórico viaje y rendir homenaje a la solidaridad entre los pueblos de Brasil y Vietnam.



La obra simboliza el respeto y la admiración del pueblo brasileño hacia el líder vietnamita y se ha convertido además en un espacio de encuentro cultural y político para las organizaciones de solidaridad con Vietnam en el país suramericano.



Según Pedro Oliveira, cada año la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam organiza actividades conmemorativas, homenajes florales e intercambios culturales en torno al monumento, con el objetivo de difundir entre la población brasileña la vida, la obra y el pensamiento de Ho Chi Minh.



Puntualizó que estas iniciativas contribuyen a que las nuevas generaciones brasileñas comprendan mejor la historia de la lucha por la liberación nacional de Vietnam y los logros alcanzados por el país en la actualidad./.