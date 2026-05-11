Nuevo impulso para la cooperación entre Vietnam y Sri Lanka

Nueva Delhi (VNA) - Tras la conclusión de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Sri Lanka del 7 al 8 de mayo, el director ejecutivo del Instituto Advocata, Dhananath Fernando, destacó la importancia estratégica de este viaje para el futuro de las relaciones bilaterales.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Fernando afirmó que la visita no solo demuestra el firme compromiso de Vietnam para promover los lazos con Sri Lanka, sino que abre una oportunidad para que la nación insular fortalezca su conectividad con el Sudeste Asiático y aprenda de las exitosas reformas económicas del país indochino.



Según el experto, Sri Lanka debe aprovechar el impulso generado por esta visita para construir asociaciones económicas y estratégicas más profundas con Vietnam, involucrando activamente al sector privado.



El director ejecutivo del Instituto Advocata, Dhananath Fernando. (Foto: VNA)



Uno de los resultados más esperados por las comunidades empresariales y el sector turístico es la pronta implementación de vuelos directos, lo que facilitará el comercio y los intercambios pueblo a pueblo.



Fernando subrayó que la política de “Doi Moi” (Renovación) de Vietnam es un testimonio claro de cómo la integración comercial y las reformas orientadas al mercado pueden transformar radicalmente una economía y elevar la competitividad nacional.



Al comentar la firma de numerosos documentos de cooperación durante la visita, el director de Advocata indicó que el mayor desafío radica ahora en la implementación. Significó que convertir los compromisos en resultados prácticos es la cuestión clave, valorando positivamente que el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, haya enfatizado la ejecución efectiva de los acuerdos.



En su opinión, las autoridades y el sector privado de ambos países deben coordinarse estrechamente para llevar a la práctica los convenios sobre comercio, transformación digital, ciencia, tecnología y educación, especialmente ante la necesidad de Sri Lanka de expandir su acceso a los mercados de Vietnam y Asia Oriental.



Fernando señaló que Sri Lanka tiene mucho que aprender del éxito de Vietnam en el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo social. Comparó la situación de ambos países, indicando que, a diferencia de Vietnam, Sri Lanka aún mantiene altos aranceles de importación y posee menos acuerdos de libre comercio, lo que limita la competitividad de sus empresas locales.



Citando datos oficiales de Vietnam, recordó que en 2025 el volumen total de las exportaciones vietnamitas alcanzó los 475,04 mil millones de dólares, un aumento del 17%, lo que demuestra que el desarrollo sostenible es inalcanzable sin una integración profunda y libre comercio.



Respecto a las perspectivas futuras, el experto instó a Sri Lanka a estudiar seriamente la propuesta de To Lam de crear un nuevo marco para la cooperación comercial e inversión.



Resaltó el potencial de Sri Lanka para convertirse en un centro logístico para las empresas vietnamitas que deseen acceder al mercado del Sur de Asia, aunque advirtió que para ello el país debe eliminar las restricciones a la inversión extranjera en transporte marítimo y logística.



Identificó a la agricultura como otro campo prometedor, donde Sri Lanka podría beneficiarse de la tecnología avanzada de Vietnam, incluyendo el uso de drones en la producción agrícola./.