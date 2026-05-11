Política

Máximo dirigente vietnamita pide a Oficina Presidencial elevar calidad del asesoramiento

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió hoy a la Oficina Presidencial elevar la calidad del asesoramiento, con un enfoque más profundo en lo político, sólido en lo jurídico y claro en las competencias.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió hoy a la Oficina Presidencial elevar la calidad del asesoramiento, con un enfoque más profundo en lo político, sólido en lo jurídico y claro en las competencias.

Tal exhortación fue dada por el máximo dirigente vietnamita durante su reunión de trabajo con la Oficina Presidencial para evaluar los resultados de su labor reciente y orientar las tareas para el próximo período.

To Lam reconoció los esfuerzos de la Oficina en el mandato anterior, asegurando un servicio eficaz al Presidente y al Vicepresidente del país, y contribuyendo al cumplimiento de las funciones y prerrogativas establecidas por la Constitución y la ley.

En el nuevo contexto, señaló, las demandas sobre la labor de asesoramiento, coordinación y recopilación de información se han elevado, exigiendo que la maquinaria administrativa opere de manera unificada, fluida, oportuna y eficiente.

To Lam enfatizó la necesidad de diferenciar claramente las funciones del Partido y del Estado, asegurando conexión sin confusión de roles y unidad sin superposición.

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En la reunión. (Foto: VNA)

Respecto a las directrices futuras, el Secretario General y Presidente pidió a la Oficina del Presidente fortalecer la capacidad de previsión, gestión de datos y control de procesos.

Asimismo, instó a innovar en los sistemas de informes, estandarizar los productos de salida y clasificar claramente los distintos grupos de trabajo.

Una tarea central señalada fue completar rápidamente el mecanismo de coordinación entre la Oficina del Presidente y otras entidades relacionadas, especialmente en el contexto en que el Secretario General también ocupa el cargo de Presidente del país. La coordinación debe garantizar puntos de contacto claros, competencias precisas y evitar niveles intermedios innecesarios.

En cuanto a la organización interna, la Oficina debe revisar y reorganizar el personal y los puestos vinculados a sus funciones y tareas, así como establecer mecanismos de asignación razonables para atender al Vicepresidente.

Destaca además la instrucción de elevar el nivel de las tareas relacionadas con el ámbito jurídico, judicial y los derechos ciudadanos, áreas que impactan directamente en la confianza social y requieren procedimientos estrictos, datos completos y alta responsabilidad, evitando errores o influencias externas.

La Oficina del Presidente también debe mantener los estándares y la reputación del Estado en recursos humanos, protocolos internacionales y otorgamiento de distinciones; impulsar la digitalización, fortalecer la seguridad de la información y mantener la disciplina administrativa.

To Lam subrayó la necesidad de formar un equipo de funcionarios con capacidad de análisis, síntesis, crítica y trabajo interdepartamental, así como de potenciar el papel de liderazgo integral del Comité del Partido en la mejora del asesoramiento, la innovación de métodos de trabajo y el mantenimiento de la disciplina interna./.

VNA
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