Política

Máximo dirigente de Vietnam sostiene encuentro con el personal de la Oficina Presidencial

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una reunión de trabajo con los funcionarios, empleados públicos y trabajadores de la Oficina del Presidente, en la que instó a construir un colectivo “compacto pero de élite” para afrontar las exigencias de la nueva etapa de desarrollo del país.

Máximo dirigente de Vietnam sostiene encuentro con el personal de la Oficina Presidencial (Foto: VNA)
Máximo dirigente de Vietnam sostiene encuentro con el personal de la Oficina Presidencial (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una reunión de trabajo con los funcionarios, empleados públicos y trabajadores de la Oficina del Presidente, en la que instó a construir un colectivo “compacto pero de élite” para afrontar las exigencias de la nueva etapa de desarrollo del país.

Al encuentro, efectuado después de su investidura hoy como jefe del Estado del país, asistieron altos dirigentes, entre ellos el expresidente Luong Cuong; el jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, Pham Gia Tuc; la vicepresidenta de la República, Vo Thi Anh Xuan; y el jefe de la Oficina del Presidente, Le Khanh Hai. Durante su intervención, el máximo dirigente de Vietnam elogió el espíritu de responsabilidad y la eficiencia del personal en la gestión de tareas complejas que requieren altos niveles de confidencialidad y rigor protocolario.

To Lam enfatizó que, ante los desafíos de velocidad y calidad que demanda el periodo actual, la Oficina del Presidente debe reafirmar su posición como un órgano de asesoría directa, integral y de absoluta lealtad.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en encuentro con el personal de la Oficina Presidencial (Foto: VNA)


Cada informe de asesoría de la Oficina debe ser confiable y cada programa de trabajo debe ser minucioso, subrayó el mandatario, e instó a los funcionarios a elevar su capacidad profesional y mantener la disciplina en todas las áreas, desde la logística hasta la seguridad y el archivo.

En cuanto a la modernización administrativa, To Lam exigió acelerar la transformación digital y la aplicación de la ciencia y tecnología para reducir los procesos manuales y aumentar la productividad. Asimismo, destacó la importancia de cultivar un equipo de cuadros que posea tanto “virtud política como capacidad profesional”, recordando que cada trabajador representa la imagen de la institución presidencial ante la sociedad.

En un ambiente de solemnidad y calidez, el expresidente Luong Cuong expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su mandato. Tras más de 50 años de servicio a la Revolución, reafirmó su compromiso de haber cumplido con las tareas encomendadas por el Partido y el pueblo, e instó al colectivo de la Oficina a mantener una unidad inquebrantable para seguir sirviendo como asesores estratégicos del Jefe de Estado en el cumplimiento de sus funciones constitucionales./.

VNA
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