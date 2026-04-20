Vietnam advierte sobre productos HiPP tras retiro del mercado en Austria

Hanoi (VNA) - La Administración de Seguridad Alimentaria de Vietnam, dependiente del Ministerio de Salud, emitió una advertencia urgente a nivel nacional tras recibir información sobre el retiro de un producto de alimentación infantil de la marca HiPP en Austria debido a la posible presencia de sustancias tóxicas.



La medida se produce luego de que la Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria informara que el fabricante alemán-suizo HiPP y la cadena de supermercados SPAR retiraron de 1.500 establecimientos el puré de zanahoria con patata (HiPP Vegetable Carrot with Potato) en su presentación de frasco de 190 gramos por sospechas de contaminación con raticida.



Ante este riesgo para la salud pública, las autoridades sanitarias vietnamitas han solicitado a los departamentos de Salud de las provincias y ciudades, así como a la Administración de Seguridad Alimentaria de Ciudad Ho Chi Minh, realizar una revisión inmediata de los registros de importación y comercialización de este producto específico.



Las empresas importadoras y distribuidoras en el país deben notificar a los consumidores la suspensión inmediata del uso de estos lotes y proceder a su recuperación siguiendo las recomendaciones del fabricante, presentando informes detallados sobre las cantidades importadas, vendidas y en inventario antes del 27 de abril de 2026.



De manera paralela, la Administración de Seguridad Alimentaria ha coordinado acciones con el Departamento de Comercio electrónico y Economía digital del Ministerio de Industria y Comercio para intervenir en las plataformas de venta en línea.



Se ha solicitado a los sitios de comercio electrónico y portales web de ventas que eliminen cualquier información publicitaria y suspendan la comercialización de los lotes afectados en caso de que circulen en el mercado digital de Vietnam.



Las autoridades instan a los padres y cuidadores a verificar cuidadosamente las etiquetas de los productos HiPP y a mantenerse informados a través de los canales oficiales para garantizar la protección de la salud infantil./.

VNA