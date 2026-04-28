Aeropuerto de Noi Bai prevé más de 650 vuelos por festivos del 30 de abril y 1 de mayo

Hanoi (VNA) – El Aeropuerto Internacional de Noi Bai, en Hanoi, anticipa un aumento significativo de sus operaciones con motivo de los feriados nacionales del 30 de abril y 1 de mayo, con un incremento estimado de entre 10% y 15% en el volumen de pasajeros y vuelos respecto a los niveles habituales.



El día de mayor actividad será el 29 de abril, con un total previsto de 652 vuelos, lo que representa un alza de 9,4% en comparación con el mismo período de 2025. El número de pasajeros se estima en 113 mil 631, un 15% por encima del nivel habitual y un 12,4% más en términos interanuales.



En detalle, el tráfico internacional alcanzaría 323 vuelos (+13% interanual) con 52 mil 102 pasajeros, lo que supone un fuerte crecimiento de 29,1% respecto al año anterior.



Por su parte, el tráfico doméstico se calcula en 329 vuelos y 61 mil 529 pasajeros, con incrementos interanuales de 2,8% y 1,3%, respectivamente, y subidas de 11,5% y 17,3% frente a los niveles habituales.



Representantes del aeropuerto señalaron que, pese a las incertidumbres relacionadas con el suministro y los costos del combustible, que han provocado algunos recortes de frecuencias, la tendencia de crecimiento se mantiene sólida, impulsada en particular por la incorporación de nuevas aerolíneas y el aumento de operaciones internacionales.



Asimismo, el aeropuerto aplicará medidas reforzadas de seguridad de nivel 1 del 29 de abril al 4 de mayo de 2026, con el fin de garantizar la protección de los pasajeros en un contexto de alta afluencia. Este nivel corresponde al grado más alto dentro del sistema de refuerzo de seguridad de tres niveles (1, 2 y 3).



De acuerdo con la normativa vigente, el nivel 1 implica un estado de vigilancia preventiva, aplicado durante grandes festividades o eventos relevantes, con el objetivo de intensificar los controles y asegurar la máxima protección de los pasajeros, sin que ello implique una situación de emergencia./.

VNA