Vietnam Airlines aumentará la frecuencia de su ruta Hanoi–Moscú a partir del 1 de julio

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Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines incrementará a partir del 1 de julio la frecuencia de su ruta Hanoi–Moscú, con el objetivo de responder al aumento de la demanda de viajes entre Vietnam y Rusia y reforzar la conectividad aérea con los mercados internacionales en línea con la evolución del mercado.​

Con este ajuste, la ruta pasará de tres a cuatro vuelos semanales. A las frecuencias actuales operadas los lunes, miércoles y viernes se sumará un vuelo adicional los domingos. Los servicios se realizarán con aeronaves de fuselaje ancho Boeing 787.

El subdirector general de Vietnam Airlines Nguyen Quang Trung indicó que la aerolínea seguirá de cerca la evolución del mercado para ajustar su plan de operación de manera oportuna, garantizando al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad aérea.

Asimismo, destacó que la flexibilidad en la gestión y el incremento de frecuencias en rutas internacionales contribuyen a optimizar la eficiencia operativa y a asegurar la continuidad de las conexiones estratégicas, especialmente con Europa, fortaleciendo así los vínculos entre Vietnam y el resto del mundo.

El aumento de frecuencias se produce en un contexto de recuperación del tráfico entre Vietnam y Rusia. En 2025, el número de turistas rusos que viajaron a Vietnam alcanzó aproximadamente 690.000, casi el triple respecto al año anterior. En los dos primeros meses de 2026, la cifra se situó en torno a 246.000 llegadas, también tres veces más interanual, mientras que el flujo total de pasajeros aéreos entre ambos países ya supera los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.

Actualmente, Vietnam Airlines opera 11 rutas directas entre Vietnam y Europa con aviones Airbus A350 y Boeing 787. La aerolínea tiene previsto inaugurar el vuelo Hanoi–Ámsterdam el 16 de junio de 2026, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado de Europa Occidental.

La ampliación de la ruta Hanoi–Moscú, junto con la expansión de su red en Europa, forma parte de la estrategia de Vietnam Airlines para consolidar su red internacional y contribuir al impulso del comercio, el turismo y la integración global de Vietnam./.

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