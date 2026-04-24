VNA y Xinhua fortalecen cooperación en transformación digital

Beijing (VNA)- Una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por el subdirector general Nguyen Tuan Hung, visitó la Agencia de Noticias Xinhua y otras agencias de prensa chinas, en el marco de su visita de trabajo del 20 al 24 de abril.



El viaje tuvo como objetivo promover el intercambio y fortalecer la cooperación en áreas clave como la transformación digital, la aplicación de tecnologías, la inteligencia artificial (IA) y el intercambio de información en el ámbito de los medios de comunicación en el contexto actual.



Durante las conversaciones con el editor en jefe adjunto de Xinhua, Ren Weidong, Tuan Hung destacó la relación de cooperación entre ambas agencias durante los últimos tiempos, especialmente en la efectiva colaboración en la cobertura de las visitas de los líderes de alto nivel de ambos países.



Al elogiar los logros de Xinhua en la aplicación de big data y la Inteligencia Artificial (IA) en las actividades periodísticas, compartió que la VNA está intensificando su proceso de transformación digital en todas sus operaciones, desde la producción de contenido hasta la difusión de información, y que también está aplicando gradualmente la IA en sus tareas periodísticas.



El funcionario expresó el deseo de la VNA de seguir recibiendo experiencias de Xinhua y de fortalecer la cooperación sustantiva en todos los campos.





La delegación de la VNA, encabezada por el subdirector general Nguyen Tuan Hung, visitó y colaboró ​​con el diario Southern Metropolis, con sede en Guangzhou (China). Foto: Xinhua/VNA.

Por su parte, Ren Weidong estuvo de acuerdo en que ambas partes amplíen la cooperación en el intercambio de información y el compartir experiencias sobre la transformación digital, la aplicación de tecnología y la IA, contribuyendo así al desarrollo de ambas agencias de noticias nacionales.



En una sesión técnica con el Departamento de Tecnología de Xinhua, ambas delegaciones discutieron a fondo la arquitectura general de los sistemas de producción de información, el modelo de integración de plataformas de contenido, video y datos, la estandarización y gestión de datos de noticias, la aplicación de IA en la producción de noticias, y los sistemas de monitoreo y análisis de información en redes sociales y medios digitales.



También se discutieron soluciones de almacenamiento de datos, seguridad de la información y la mejora de la eficiencia operativa de todo el sistema.



Durante su visita, la delegación de la VNA también visitó la Embajada de Vietnam en China, y trabajó con el diario China Daily en Beijing y el Southern Metropolis en Guangzhou sobre las experiencias en el desarrollo de medios de comunicación nuevos, la difusión de contenido en redes sociales, la distribución, la economía del periodismo y las posibilidades de cooperación e intercambio de información. /.