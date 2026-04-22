Premio de Prensa de la VNA refuerza papel del periodismo en la era digital

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Hanoi (VNA) - El Premio de Prensa de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) 2025 evidenció los esfuerzos de renovación, el espíritu de compromiso y la capacidad de adaptación del periodismo oficial en un contexto de creciente competencia de las plataformas digitales y redes sociales.

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La edición de este año registró un aumento significativo en la participación y la calidad de las obras en todas las categorías. Las noticias y reportajes crecieron un 31% respecto a 2024; los comentarios y crónicas superaron el 50%, con 97 trabajos; mientras que los productos audiovisuales aumentaron más del 30%, con 55 obras. La fotografía periodística y la información exterior también mantuvieron altos niveles de participación, reflejando una cobertura amplia y sostenida de los temas de actualidad.

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Con motivo del 80.º aniversario de la VNA, numerosas obras se centraron en reconstruir la trayectoria histórica de la institución. Entre ellas destacan el documental “80 años de la VNA – Continuando la epopeya” y la serie “80 años de la VNA – Un camino glorioso”, que, a partir de abundantes materiales y testimonios, ponen en valor la tradición de la agencia y el papel clave de su red de corresponsales para garantizar información precisa y oportuna en cualquier contexto.

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Al mismo tiempo, se evidencia un cambio significativo hacia un enfoque más humanista, centrado en las personas. Las obras sobre historia y guerras revolucionarias ya no se limitan a relatar hechos, sino que profundizan en las experiencias, memorias y aspiraciones humanas. El reportaje fotográfico “La gloria pertenece para siempre al pueblo”, dedicado al 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre), ofrece una imagen vívida de un Vietnam en pleno desarrollo, donde el pueblo ocupa un lugar central en todos los logros alcanzados.

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En esta línea, la serie “Para que la Patria se levante” aborda la victoria de la Primavera de 1975 desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación, conectando la memoria histórica con el anhelo de paz y desarrollo.

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Por su parte, trabajos sobre desastres naturales como “Contra la corriente de las inundaciones” y “En el corazón del diluvio” reflejan tanto las labores de respuesta ante emergencias como la resiliencia de la población, incorporando también enfoques orientados a soluciones a largo plazo.

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El certamen también puso de relieve el avance en el uso de tecnologías y formatos innovadores. Productos multimedia, megastories y pódcast han ampliado las formas de interacción con la audiencia. Destaca “Epopeya de la reunificación nacional”, reconocido con un premio internacional por su propuesta interactiva en 3D, lo que confirma la creciente integración del periodismo vietnamita al entorno digital global. Asimismo, el uso de nuevas herramientas, como robots presentadores y plataformas digitales, contribuye a diversificar la forma de llegar al público.

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La directora general de la VNA y subdirectora de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Vu Viet Trang, habla en la cita. (Foto: VNA)

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Según la directora general de la VNA y subdirectora de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Vu Viet Trang, el contexto internacional en rápida evolución plantea mayores exigencias para la labor informativa. En este escenario, el premio no solo permite evaluar los resultados alcanzados, sino también reconocer el esfuerzo sostenido y el compromiso de periodistas, editores y técnicos.

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En conjunto, los resultados de la edición 2025 reafirman el papel de la VNA como principal órgano de prensa nacional, alineado con las orientaciones del Partido y el Estado, y decidido a impulsar la innovación y la aplicación de tecnologías modernas. De este modo, cada producto periodístico no solo mejora la calidad de la información, sino que también contribuye a orientar la opinión pública y a respaldar los objetivos de desarrollo del país en la era digital./.

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