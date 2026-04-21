Turismo

Vietnam refuerza su posición como destino líder del Sudeste Asiático en 2026

Vietnam impulsa su turismo con fuerte crecimiento, mayor conectividad y auge de visitantes internacionales, especialmente desde Singapur.

Vista del amanecer en el paso de Keo Lom, en la provincia de Dien Bien, que ofrece un paisaje de gran belleza escénica. (Foto: VNA)
Vista del amanecer en el paso de Keo Lom, en la provincia de Dien Bien, que ofrece un paisaje de gran belleza escénica. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos del Sudeste Asiático, con especial interés por parte de los viajeros de Singapur, en un contexto de fuerte crecimiento del sector y elevada visibilidad en redes sociales.

Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, los ingresos turísticos alcanzaron alrededor de 840 billones de dongs (31,9 mil millones de dólares) en 2024, confirmando una tendencia de expansión sostenida durante las últimas décadas. Tras la pandemia de la COVID-19, el país se posicionó como el mercado con la recuperación más rápida de la región, al recuperar cerca del 98% de las llegadas internacionales registradas en 2019.

Expertos atribuyen este desempeño a factores estructurales como la estabilidad política, la mejora progresiva de la infraestructura y la calidad del sistema educativo. Gareth Leather, economista de Capital Economics, señaló que estos elementos han permitido a Vietnam mantener un crecimiento constante y fortalecer su competitividad en el ámbito regional.

La oferta turística del país combina patrimonio histórico, diversidad natural y costos accesibles, factores que, junto con la cultura urbana, la gastronomía y los servicios de bienestar a precios competitivos, continúan atrayendo a un número creciente de visitantes, especialmente jóvenes.

Las perspectivas del sector se mantienen positivas, respaldadas por el objetivo gubernamental de alcanzar los 50 millones de visitantes internacionales en 2030. En paralelo, cadenas hoteleras internacionales expanden su presencia, mientras proyectos de gran escala en destinos como Phu Quoc y Vung Tau contribuyen a ampliar la capacidad de alojamiento.

Asimismo, la mejora de la conectividad aérea ha impulsado la llegada de turistas. En 2025, el flujo de visitantes desde Singapur aumentó un 15,5%, favorecido por la apertura de nuevas rutas hacia Phu Quoc y Nha Trang.

Pese a los riesgos derivados de la volatilidad económica global y el incremento de los costos, el panorama general sigue siendo favorable. En el primer trimestre de 2026, Vietnam recibió 6,76 millones de turistas internacionales, un 12,4% más que en el mismo período del año anterior, con China, Corea del Sur y Taiwán (China) como principales mercados emisores./.

VNA
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