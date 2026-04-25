Cultura-Deporte

Vietnam conquista su primer oro en los Juegos Asiáticos de Playa

Ha Thi Thuy Hang logra el primer oro de Vietnam en atletismo en los Juegos Asiáticos de Playa en China tras un salto decisivo de 6,16 metros en la final de longitud femenina.

Ha Thi Thuy Hang compite durante la final de salto de longitud femenino en atletismo de playa en los sextos Juegos Asiáticos de Playa, en Sanya, provincia de Hainan, al sur de China, el 24 de abril. (Foto: Xinhua/VNA)
Ha Thi Thuy Hang compite durante la final de salto de longitud femenino en atletismo de playa en los sextos Juegos Asiáticos de Playa, en Sanya, provincia de Hainan, al sur de China, el 24 de abril. (Foto: Xinhua/VNA)

Beijing (VNA) - Ha Thi Thuy Hang ha conseguido la primera medalla de oro para Vietnam en atletismo en los actuales Juegos Asiáticos de Playa (ABG), que se celebran en China.

En la final del salto de longitud femenino, disputada el 24 de abril en la ciudad de Sanya, Hang firmó un salto decisivo de 6,16 metros en su último intento, resultado que le permitió alcanzar la victoria y otorgar a Vietnam su primer oro en la competición.

La atleta vietnamita atravesó una serie irregular en las primeras rondas, con dos intentos nulos y marcas de 5,73 y 5,43 metros. En ese momento, la deportista de Sri Lanka Wikramasinha Arachchi tomó la delantera con 5,87 metros, situándose provisionalmente en posición de oro.

No obstante, la competencia cambió en la quinta ronda, cuando Hang recuperó el liderato con un salto de 5,94 metros, mientras su rival cometía un intento nulo. En su último intento, la vietnamita consolidó su triunfo con los 6,16 metros definitivos, inalcanzables para sus competidoras.

Con esta marca, la atleta de 20 años fue la única en superar la barrera de los seis metros en condiciones de competición sobre arena.

Arachchi (5,87 m) y su compatriota ISL Galabadage (5,83 m) completaron el podio con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

En otra jornada de competición, el equipo vietnamita de dragon boat obtuvo la medalla de plata en la prueba femenina de 100 metros.

El equipo, integrado por 13 deportistas, registró un tiempo de 28,516 segundos, quedando muy cerca del conjunto anfitrión de China, que se llevó el oro con 28,260 segundos. Tailandia finalizó tercera con 29,631 segundos.

Vietnam aún tiene opciones de ampliar su medallero en las pruebas de 200 y 400 metros, programadas para el 25 y 26 de abril.

Con un oro y una plata, Vietnam ocupa actualmente la cuarta posición en el medallero general, encabezado por China con cuatro oros, seguida de Filipinas con tres y Emiratos Árabes Unidos con dos.

La sexta edición de los Juegos Asiáticos de Playa reúne a atletas de 45 países y territorios, que compiten en 14 disciplinas por un total de 62 conjuntos de medallas. Vietnam participa en ocho deportes, entre ellos atletismo, lucha, balonmano, jiu-jitsu, dragon boat (piragüismo dragón), natación, vela y teqball./.

VNA
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