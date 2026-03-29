Turismo

Vietnam lanza el Año Nacional del Turismo 2026 en Gia Lai

El Año Nacional del Turismo de Vietnam 2026 fue inaugurado en la provincia altiplana de Gia Lai, con la participación de numerosos representantes internacionales y altos funcionarios vietnamitas.

Espectáculo artístico de fuegos artificiales durante la noche de inauguración. (Fuente: VNA)
Espectáculo artístico de fuegos artificiales durante la noche de inauguración. (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Año Nacional del Turismo de Vietnam 2026 fue inaugurado en la provincia altiplana de Gia Lai, con la participación de numerosos representantes internacionales y altos funcionarios vietnamitas.

Durante la ceremonia de apertura, celebrada la víspera, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó los avances significativos de Gia Lai en el desarrollo de la industria turística, especialmente mediante la promoción del turismo verde y comunitario, vinculado a la valorización de la identidad cultural de los grupos étnicos locales.

Según el dirigente, en 2025 la provincia recibió alrededor de 12,4 millones de visitantes y generó ingresos por unos mil 115 millones de dólares, cifras que evidencian el creciente potencial turístico de la localidad. Estos resultados, añadió, constituyen una base sólida que consolida la nueva posición de Gia Lai en el mapa turístico nacional.

En ese contexto, subrayó que el Año Nacional del Turismo 2026 no solo representa una gran celebración, sino también una nueva visión estratégica orientada a construir un ecosistema turístico diverso, singular y profundamente arraigado en la identidad cultural de la región.

vnanet-potal-khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-gia-lai-2026-dai-ngan-cham-bien-xanh-8669348.jpg
El viceprimer ministro Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)

Por su parte, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Nguyen Van Hung, informó que el evento, que se desarrolla del 23 al 30 del presente mes, incluye un total de 244 actividades organizadas en distintas comunas y barrios de la provincia.

Entre las iniciativas más destacadas figuran una conferencia de promoción de inversiones, un foro sobre desarrollo económico y turístico, así como la firma de acuerdos de cooperación entre Gia Lai y varias provincias de Laos.

En el marco de la inauguración, residentes locales y visitantes también disfrutaron de diversos espectáculos artísticos protagonizados por artistas de diferentes localidades del país, con el objetivo de resaltar la riqueza cultural y el espíritu hospitalario de la población de Gia Lai hacia los turistas./.

VNA
#Año Nacional del Turismo de Vietnam 2026 #Gia Lai #Laos
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

En el complejo turístico espiritual y ecológico Tay Yen Tu. (Fuente: VNA)

Festivales impulsan turismo cultural y desarrollo económico en Vietnam

En el ambiente festivo de la primavera, los festivales tradicionales se celebran de manera vibrante en todo Vietnam, no solo permitiendo al público reconectar con sus raíces y experimentar valores histórico-culturales, sino también reafirmando su papel como un recurso clave para impulsar el turismo y el desarrollo económico local.

Los visitantes en la feria (Fuente: VNA)

Feria de Comercio y Turismo Bac Ninh 2026 cuenta con más de 200 stands

La ceremonia de inauguración de la Feria de Comercio y Turismo Bac Ninh 2026 se realizó con la participación de líderes del Comité Popular Provincial, el Departamento de Innovación, Transformación Verde y Promoción Industrial y el Departamento de Impulso comercial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, junto con muchas empresas, cooperativas y artesanos.

Los espectadores disfrutan una danza de artistas del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Vietnam. (Fuente: VNA)

Vietnam transforma espacios de ferias y exposiciones en destinos atractivos

En la tendencia hacia una economía creativa, muchos países han pasado de ver las ferias y exposiciones como simples lugares para eventos a posicionarlas como experiencias de valor múltiple. Esto plantea la necesidad de que Vietnam renueve su enfoque para transformar estos espacios en productos turísticos atractivos.

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.

En el Museo de Historia Natural de Vietnam. (Fuente: VNA)

Museos de naturaleza en Vietnam impulsan turismo educativo y ecológico

Los museos de historia natural y centros de investigación biológica en Vietnam atraen cada vez más a estudiantes, familias y visitantes gracias a la renovación expositiva, el uso de tecnología y actividades interactivas, abriendo nuevas perspectivas para el turismo educativo y ecológico.

En 2025, la ciudad de Hue recibió a más de 6,3 millones de visitantes turísticos. (Fuente: VNA)

Hue impulsa turismo sostenible con comunidad y patrimonio como ejes

Hue, ciudad patrimonial situada a orillas del río Huong Giang y considerada un “museo vivo” de la cultura vietnamita, está ajustando su estrategia de desarrollo al situar a la comunidad en el centro, de modo que los habitantes se conviertan en protagonistas de la preservación, la creatividad y el aprovechamiento de su patrimonio.

La pagoda es un punto de encuentro cultural y espiritual que atrae a visitantes que llegan a An Giang. Foto: VNA

La belleza serena de la pagoda Ta Pa en Vietnam

Ubicada al pie de la montaña Ta Pa en la comuna de Tri Ton, provincia sureña de An Giang, la pagoda Ta Pa es uno de los templos Khmer más representativos de esta región, con la arquitectura característica del budismo Theravada.