Vietnam lanza el Año Nacional del Turismo 2026 en Gia Lai

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Año Nacional del Turismo de Vietnam 2026 fue inaugurado en la provincia altiplana de Gia Lai, con la participación de numerosos representantes internacionales y altos funcionarios vietnamitas.

Durante la ceremonia de apertura, celebrada la víspera, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó los avances significativos de Gia Lai en el desarrollo de la industria turística, especialmente mediante la promoción del turismo verde y comunitario, vinculado a la valorización de la identidad cultural de los grupos étnicos locales.

Según el dirigente, en 2025 la provincia recibió alrededor de 12,4 millones de visitantes y generó ingresos por unos mil 115 millones de dólares, cifras que evidencian el creciente potencial turístico de la localidad. Estos resultados, añadió, constituyen una base sólida que consolida la nueva posición de Gia Lai en el mapa turístico nacional.

En ese contexto, subrayó que el Año Nacional del Turismo 2026 no solo representa una gran celebración, sino también una nueva visión estratégica orientada a construir un ecosistema turístico diverso, singular y profundamente arraigado en la identidad cultural de la región.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)

Por su parte, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Nguyen Van Hung, informó que el evento, que se desarrolla del 23 al 30 del presente mes, incluye un total de 244 actividades organizadas en distintas comunas y barrios de la provincia.

Entre las iniciativas más destacadas figuran una conferencia de promoción de inversiones, un foro sobre desarrollo económico y turístico, así como la firma de acuerdos de cooperación entre Gia Lai y varias provincias de Laos.

En el marco de la inauguración, residentes locales y visitantes también disfrutaron de diversos espectáculos artísticos protagonizados por artistas de diferentes localidades del país, con el objetivo de resaltar la riqueza cultural y el espíritu hospitalario de la población de Gia Lai hacia los turistas./.