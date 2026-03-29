Turismo

Viajes cortos y turismo experiencial marcan nuevas tendencias en Vietnam

El turismo en Vietnam evoluciona hacia viajes cercanos, experiencias locales y personalización, en medio de mayores costos e incertidumbre global.

Los turistas en la zona costera del archipiélago Hai Tac. (Fuente: VNA)
Los turistas en la zona costera del archipiélago Hai Tac. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El mercado turístico registra recientemente diversos cambios, a medida que la demanda de los viajeros nacionales e internacionales evoluciona de forma notable en un contexto marcado por el aumento de los costos y una mayor cautela. Este escenario impulsa el auge de tendencias como los viajes de proximidad, el turismo independiente y las experiencias locales.

En el mercado interno, los viajeros priorizan itinerarios de corta duración y destinos cercanos, accesibles mediante transporte privado. Las rutas desde Hanoi hacia Hoa Binh, Moc Chau, Ninh Binh o Quang Ninh, entre otras, ganan popularidad al permitir reducir costos y ofrecer mayor flexibilidad en el tiempo, especialmente ante el encarecimiento de los billetes aéreos.

Paralelamente, el turismo independiente, los viajes en coche propio y la reserva de servicios en línea ganan terreno y sustituyen gradualmente a los paquetes turísticos tradicionales.

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Los turistas participan en el tour turístico de la Roca Sagrada, en la comuna de Pung Luong, provincia de Lao Cai. (Fuente: VNA)

Por otra parte, una parte de los turistas que optan por viajes organizados tiende a elegir destinos internacionales. Lugares cercanos como China y Tailandia resultan adecuados para el segmento medio por sus costos razonables, mientras que los viajeros con mayor capacidad adquisitiva se orientan hacia Europa y Australia.

No obstante, el turismo internacional también se ve afectado por el incremento de los costos operativos y la inestabilidad geopolítica, factores que han limitado algunas rutas aéreas, especialmente en la región de Oriente Medio.

En sentido inverso, el turismo receptivo (inbound) enfrenta dificultades debido a la reducción de vuelos y a la percepción de riesgos. El número de visitantes, particularmente provenientes de mercados asiáticos con hábitos de reserva a corto plazo, muestra una tendencia a la baja.

A pesar de ello, el turismo experiencial y el turismo creativo emergen como tendencias destacadas. Cada vez más turistas internacionales buscan nuevos destinos en el noreste y noroeste del país, como Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan o Dien Bien, así como rutas de exploración en la región central como Quang Binh, en lugar de los itinerarios tradicionales. Los productos vinculados a experiencias locales, la exploración y la personalización reemplazan progresivamente al turismo de descanso convencional.

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Los turistas internacionales experimentan el “proceso” de producción agrícola limpia en la Cooperativa de Agricultura Orgánica y Turismo Thanh Dong, en la ciudad de Da Nang. (Fuente: VNA)

Esta tendencia también se expande con fuerza en el mercado interno, especialmente entre las familias. Muchos padres están dispuestos a invertir en actividades culturales experienciales como la elaboración de pasteles, el tejido de brocados tradicionales o la participación en actividades comunitarias.

Los modelos turísticos basados en la identidad local continúan desarrollándose, lo que contribuye a generar un valor diferencial y permite a los visitantes acceder de forma más profunda a la vida cultural.

Según expertos, el turismo creativo pone énfasis en la participación activa de los viajeros y de las comunidades locales, lo que contribuye a prolongar la estancia, aumentar el gasto y generar medios de vida sostenibles. Asimismo, este tipo de turismo depende menos de la estacionalidad, lo que ayuda a reducir su impacto, especialmente en las regiones del norte.

Tras más de 30 años de desarrollo, el turismo de Vietnam ha logrado avances significativos, aunque aún enfrenta limitaciones en términos de eficiencia, nivel de gasto y tasa de retorno de visitantes. En el nuevo contexto, la diversificación de productos, el impulso del turismo experiencial y la personalización se consideran estrategias necesarias para responder a la demanda del mercado y, al mismo tiempo, contribuir a la preservación cultural y al desarrollo sostenible./.

VNA
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