Animado Festival de la Flor de Son Tra en Son La

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Aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La, sede del Festival de la Flor de Son Tra 2026. (Foto: VNA)
Aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La, sede del Festival de la Flor de Son Tra 2026. (Foto: VNA)
Aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La, sede del Festival de la Flor de Son Tra 2026. (Foto: VNA)
Aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La, sede del Festival de la Flor de Son Tra 2026. (Foto: VNA)
Presentación de animados números culturales y artísticos en el Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Presentación de animados números culturales y artísticos en el Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Amplia concurrencia de habitantes de diversos grupos étnicos de la comuna y visitantes al Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Amplia concurrencia de habitantes de diversos grupos étnicos de la comuna y visitantes al Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Jóvenes de la etnia Mong participan en el Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Jóvenes de la etnia Mong participan en el Festival de la Flor de Son Tra. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, comuna de Ngoc Chien (Son La). (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, comuna de Ngoc Chien (Son La). (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Visitantes recorren la exposición fotográfica de la comuna de Ngoc Chien. (Foto: VNA)
Visitantes recorren la exposición fotográfica de la comuna de Ngoc Chien. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
Bosque de flores de son tra en la aldea de Nam Nghep, provincia norvietnamita de Son La. (Foto: VNA)
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Animado Festival de la Flor de Son Tra en Son La

El Festival de la Flor de Son Tra en la comuna de Ngoc Chien, provincia norvietnamita de Son La se celebra anualmente en marzo en la aldea de Nam Nghep, donde se encuentra el bosque de flores de son tra (Malus doumeri) más grande de Vietnam. Este evento promueve el turismo y la cultura local, enalteciendo la belleza blanca y pura de las flores de son tra en la región noroeste, atrayendo a numerosos visitantes para experimentar la cultura autóctona.

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