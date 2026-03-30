Animado Festival de la Flor de Son Tra en Son La

El Festival de la Flor de Son Tra en la comuna de Ngoc Chien, provincia norvietnamita de Son La se celebra anualmente en marzo en la aldea de Nam Nghep, donde se encuentra el bosque de flores de son tra (Malus doumeri) más grande de Vietnam. Este evento promueve el turismo y la cultura local, enalteciendo la belleza blanca y pura de las flores de son tra en la región noroeste, atrayendo a numerosos visitantes para experimentar la cultura autóctona.