Turismo

Vietnam gana popularidad entre los viajeros filipinos

Vietnam se perfila cada vez más como un destino preferido para los viajeros filipinos, al recibir más de 482.000 llegadas en 2025, mientras que las políticas de exención de visado de la ASEAN crean condiciones favorables para una mayor cooperación turística y un intercambio bilateral más estrecho.

Turistas en el casco antiguo de Hoi An. (Foto: VNA)
Turistas en el casco antiguo de Hoi An. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam se perfila cada vez más como un destino preferido para los viajeros filipinos, al recibir más de 482.000 llegadas en 2025, mientras que las políticas de exención de visado de la ASEAN crean condiciones favorables para una mayor cooperación turística y un intercambio bilateral más estrecho.

Según el Centro de Información Turística de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT en inglés), desde la pandemia de la COVID-19, el número de visitantes filipinos a Vietnam se ha recuperado y ha crecido de manera impresionante. Los turistas filipinos muestran especial preferencia por destinos como Da Nang (en el centro), Sa Pa (norte), Phu Quoc (sur) y Nha Trang (centro), así como por la distintiva gastronomía vietnamita.

El director de la VNAT, Nguyen Trung Khanh, señaló que Vietnam y Filipinas comparten muchas similitudes en recursos turísticos, condiciones naturales y cultura. Ambos países están situados en el Sudeste Asiático y cuentan con condiciones favorables para cooperar en el desarrollo de productos turísticos y atraer visitantes.

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El casco antiguo de Hoi An atrae a visitantes. (Foto: VNA)


La expansión de rutas de vuelos directos entre las principales ciudades por parte de aerolíneas de ambos países también ha contribuido significativamente a impulsar la llegada de turistas.

Por el contrario, el número de turistas vietnamitas que viajan a Filipinas sigue siendo inestable e incluso ha mostrado recientemente una tendencia a la baja. Esto se debe en parte al aumento de la competencia entre destinos en la región.

Ambas partes necesitan reforzar una coordinación más estrecha en la promoción turística, el intercambio de información de mercado, el desarrollo de productos y la facilitación para los viajeros. Al mismo tiempo, Filipinas necesita fortalecer aún más su presencia en el mercado vietnamita.

El embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, señaló que las aerolíneas filipinas están implementando activamente diversas iniciativas para atraer turistas. El país archipiélago también está considerando establecer una oficina de representación turística en Vietnam para reforzar su presencia y promover la cooperación.

La cooperación turística entre ambos países se estableció desde temprano y continúa fortaleciéndose. En 2026, Filipinas acogerá el Foro de Turismo de la ASEAN (ATF) bajo el mecanismo rotativo, con la participación activa del sector turístico vietnamita.

Actualmente, el Programa de Cooperación Turística Vietnam-Filipinas para el período 2026–2029 está siendo finalizado y se espera que sea firmado próximamente, proporcionando un importante marco legal para la implementación de actividades concretas y la promoción del intercambio turístico bidireccional./.

VNA
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