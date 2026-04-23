Vietnam se convierte en el destino preferido de los turistas australianos

Hanoi (VNA) – Según el sitio especializado en viajes Escape (Australia), en un contexto de profundos cambios en el turismo mundial, Vietnam se está consolidando como uno de los destinos más atractivos para los turistas australianos en 2026, con potencial para superar los viajes tradicionales a Europa, que se han vuelto cada vez más costosos.



Los expertos de Escape consideran que, debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y al aumento de los costos en Europa, Asia en general y Vietnam en particular emergen como destinos ideales, seguros, accesibles y económicos. El país ofrece una combinación destacada de paisajes naturales, riqueza cultural, actividades variadas y una gastronomía atractiva. Los vuelos directos de menos de 10 horas representan una ventaja competitiva clave para atraer a los viajeros australianos.



Según un informe reciente de la plataforma Travel Agent Finder, Vietnam ingresó por primera vez en el top 10 de los destinos más buscados en marzo de 2026, confirmando su creciente atractivo a nivel internacional.



Por su parte, Expedia registra un fuerte aumento de la demanda en las ciudades costeras vietnamitas. Nha Trang y Da Nang lideran los destinos de tendencia en Asia con un incremento del 65 % en las búsquedas de alojamiento, seguidas por Phu Quoc (+45 %), superando a varios destinos turísticos reconocidos de Indonesia y Tailandia.



Según Sarah King, representante de Expedia, Nha Trang es considerada la “capital balnearia” de Vietnam gracias a sus largas playas, su clima soleado durante todo el año y su ambiente relajante, características comparables a las que antes se buscaban en el Mediterráneo.



Además de sus recursos turísticos, Vietnam cuenta con una ventaja competitiva en términos de costos y diversidad cultural y culinaria. Los viajeros pueden disfrutar de experiencias gastronómicas variadas a precios asequibles, así como de costos relativamente bajos en transporte y alojamiento.



Las conexiones aéreas entre Australia y Vietnam también son muy convenientes. Existen vuelos directos que conectan Sídney, Melbourne, Brisbane y Perth con Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, operados por aerolíneas como Vietnam Airlines, Qantas y VietJet Air, lo que abre importantes perspectivas de crecimiento para el turismo vietnamita.



Asimismo, el diario The Straits Times destaca que Vietnam se está convirtiendo en uno de los principales destinos del Sudeste Asiático, como lo demuestra el creciente interés en redes sociales y el fuerte crecimiento del sector turístico.



El país atrae por su rico patrimonio histórico, sus paisajes diversos y sus costos competitivos. La cultura callejera, la gastronomía y los servicios de bienestar resultan especialmente atractivos para los jóvenes viajeros de la región.



Paralelamente, grandes grupos hoteleros internacionales como Melia Hotels International y Hilton Hotels & Resorts están ampliando sus operaciones en Vietnam, especialmente en Phu Quoc y Vung Tau, con el objetivo de aumentar la capacidad de alojamiento. El turismo de bienestar también registra un crecimiento notable en las regiones del norte y centro.



Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, los ingresos turísticos han aumentado significativamente, pasando de 1,34 mil millones de dongs (50.900 dólares) en 1990 a 840 billones en 2024. Tras la pandemia de COVID-19, Vietnam figura entre los mercados más dinámicos del Sudeste Asiático, con una recuperación cercana al 98 % respecto a los niveles de 2019.



En el primer trimestre de 2026, el país recibió 6,76 millones de visitantes internacionales (+12,4 %), impulsados principalmente por los mercados chino, surcoreano y taiwanés./.

VNA