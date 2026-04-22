Turismo

Aprueban plan para posicionar Trang An – Tam Coc – Bich Dong como destino turístico internacional

Vietnam aprueba plan para conservar y desarrollar Trang An en Ninh Binh, promoviendo turismo sostenible y su proyección internacional.

Zona turística de Tam Coc - Bich Dong. (Fuente: VNA)
Zona turística de Tam Coc - Bich Dong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó el plan de conservación, restauración y puesta en valor del complejo paisajístico nacional especial Trang An – Tam Coc – Bich Dong, en la provincia norteña de Ninh Binh, con el objetivo de consolidarlo como un destino turístico de referencia a nivel internacional.

La decisión, firmada por la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, detalla que el sitio abarca un área de más de 9.663 hectáreas dentro del Conjunto Paisajístico de Trang An, reconocido como patrimonio mundial de la UNESCO.

El plan prioriza la preservación de los valores universales excepcionales del lugar, en combinación con un desarrollo sostenible que impulse el turismo como motor económico de Ninh Binh y del Delta del Río Rojo. Para ello, establece la zonificación funcional del área, orientaciones para la conservación del paisaje y medidas para promover tanto el patrimonio material como el inmaterial, junto con el desarrollo de infraestructura turística.

Las acciones de conservación deberán garantizar la integridad del patrimonio, manteniendo sus elementos originales y controlando la capacidad de carga turística y las actividades constructivas, al tiempo que se protege el entorno natural y se asegura el sustento de las comunidades locales.

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Los turistas nacionales e internacionales quedan encantados con la belleza paisajística de la zona turística de Tam Coc - Bich Dong. (Foto: VNA)

Asimismo, el plan contempla la preservación de oficios tradicionales y festividades culturales vinculadas a la antigua capital Hoa Lu, integrándolos en la oferta turística.

En paralelo, se impulsará la diversificación de productos turísticos, con énfasis en el ecoturismo, el turismo cultural, espiritual y de aventura, así como en modalidades emergentes como el turismo de bienestar, MICE (Reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) y experiencias creativas, con el fin de reforzar la proyección internacional del destino./.

VNA
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