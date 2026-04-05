Cultura-Deporte

Destacan presencia de Vietnam en el desfile de Châteaudun

Las presentaciones con fuerte identidad vietnamita dejaron una notable impresión en el segundo desfile de carnaval bajo el tema “Un mundo maravilloso”, organizado por la ciudad de Châteaudun, provincia de Eure-et-Loir, Francia.

Desfile del club de artes marciales Son Long de la provincia de Eure-et-Loir en el carnaval de la ciudad de Chateaudun. Foto: VNA
Desfile del club de artes marciales Son Long de la provincia de Eure-et-Loir en el carnaval de la ciudad de Chateaudun. Foto: VNA

París (VNA)- Las presentaciones con fuerte identidad vietnamita dejaron una notable impresión en el segundo desfile de carnaval bajo el tema “Un mundo maravilloso”, organizado por la ciudad de Châteaudun, provincia de Eure-et-Loir, Francia.

El evento reunió a 20 asociaciones, entre ellas la Asociación de Amistad Francia–Vietnam en Eure-et-Loir, que desempeñó un papel central con actividades como desfiles, exhibiciones de moda, espectáculos escénicos, música y juegos al aire libre.

Entre los momentos más destacados figuró el grupo coral Hop Ca Que Huong con la obra “Encuentro en la vida”, inspirada en leyendas populares vietnamitas y combinada con elementos modernos, que atrajo a un amplio público.

Asimismo, la actuación de artes marciales del Club Son Long Quyen Thuat impresionó con movimientos vigorosos que reflejan el espíritu del arte marcial vietnamita.

La asociación Nam Phuong presentó un desfile de trajes tradicionales, recreando las figuras de Au Co y Lac Long Quan, además de introducir diseños inspirados en la indumentaria de la corte imperial de Hue.

En declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias, Olivier Barbey, presidente del Club Son Long Quyen Thuat, señaló que el evento constituye una oportunidad para promover la cultura vietnamita y fomentar los intercambios.

Leroux Stéphanie, representante del Comité Organizador del carnaval Châteaudun valoró la participación de los grupos vietnamitas, destacando su contribución a enriquecer el ambiente festivo y a reflejar el intercambio cultural.

La activa presencia de la comunidad vietnamita en Francia no solo aportó un sello distintivo al evento, sino que también contribuyó a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos países./.

VNA
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