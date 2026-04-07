Cultura-Deporte

Vietnam aprueba proyecto de transformación digital del sector cultural

Vietnam aprueba plan para digitalizar el sector cultural hasta 2030, promoviendo patrimonio, industrias creativas y acceso ciudadano.

Los visitantes disfrutan de la exposición "La historia de la piedra preserva la memoria", que presenta un formato tradicional combinado con soluciones de tecnología digital (Foto: VNA)
Los visitantes disfrutan de la exposición "La historia de la piedra preserva la memoria", que presenta un formato tradicional combinado con soluciones de tecnología digital (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Chi Dung, firmó la Decisión N.º 611/QD-TTg que aprueba el proyecto de transformación digital del sector cultural hasta 2030, con visión hacia 2045.

La iniciativa busca modernizar de forma integral el ecosistema cultural digital del país, con el fin de preservar y promover una cultura vietnamita avanzada, arraigada en la identidad nacional y abierta a la creatividad y la integración internacional.

Asimismo, el proyecto pretende consolidar la cultura digital como un nuevo recurso para el desarrollo sostenible, impulsar las industrias culturales y ampliar la digitalización y el intercambio de recursos culturales, con el objetivo de servir mejor a ciudadanos, empresas y la sociedad.

Plataformas digitales en todos los ámbitos culturales

De acuerdo con el plan, para 2030 se establecerán plataformas digitales compartidas en el 100% de los sectores culturales. Todo el patrimonio cultural digitalizado se estandarizará bajo el marco nacional de datos y se compartirá conforme a la normativa vigente.

Además, se prevé que el 80% de los activos públicos de patrimonio digital cuenten con identificadores digitales que permitan clarificar su propiedad y gestión, lo que también incentivará a organizaciones e individuos a hacer lo mismo y contribuir al desarrollo del mercado.

El proyecto también plantea digitalizar al menos el 80% del patrimonio cultural inmaterial en zonas de minorías étnicas y almacenarlo en bases de datos culturales especializadas.

Todas las agencias estatales encargadas de la gestión cultural deberán conectar y sincronizar sus bases de datos especializadas, mientras que las instituciones culturales públicas desarrollarán planes propios de transformación digital.

En paralelo, las bibliotecas nacionales y los principales museos de historia y cultura del país completarán sus sistemas digitales, impulsarán modelos operativos inteligentes y ampliarán la integración e intercambio de datos a escala nacional e internacional.

Se espera además que al menos el 70% de museos, bibliotecas, teatros, compañías artísticas, federaciones deportivas, sitios turísticos, agencias de prensa y empresas de contenido digital conecten sus datos a la infraestructura compartida del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

vnanet-potal-ha-noi-khai-mac-trung-bay-su-da-luu-danh-8577858.jpg
Tradición y modernidad se entrelazan cuando estelas antiguas cobran vida gracias a la tecnología de proyección, transformando documentos históricos en imágenes digitales vívidas y emocionalmente ricas (Foto: VNA)

Mayor acceso ciudadano a la cultura digital

El proyecto también busca ampliar el acceso público a las actividades culturales en entornos digitales. En este sentido, se propone que al menos el 75% de los residentes en zonas remotas, fronterizas e insulares, y el 80% de las comunas en regiones montañosas y de minorías étnicas, puedan acceder y participar en actividades culturales digitales.

Asimismo, todos los líderes, funcionarios, empleados públicos, artistas y estudiantes de instituciones de formación cultural y artística recibirán capacitación en habilidades digitales.

Para 2045, Vietnam aspira a consolidar un ecosistema cultural digital integral, inteligente y altamente interactivo que preserve la identidad nacional y promueva la cultura vietnamita a nivel global.

El plan prevé que la cultura digital se convierta en un motor del desarrollo humano y del poder blando del país, con industrias culturales y creativas que aporten alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, mientras que los productos culturales digitales representen más del 80% de la producción total del sector.

El proyecto incluye además tareas y soluciones clave como el perfeccionamiento de políticas, la movilización de recursos financieros, el desarrollo de recursos humanos digitales, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad, así como la ampliación de la cooperación internacional.

Las medidas se implementarán en ocho ámbitos principales: patrimonio cultural; artes escénicas y literatura; bellas artes, fotografía y exposiciones; cine; bibliotecas; periodismo y comunicaciones; cultura popular; y desarrollo cultural de las minorías étnicas./.

VNA
#transformación digital #patrimonio digital #industrias culturales #cultura digital
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Transformación digital

Noticias relacionadas

Desarrollo cultural impulsa el crecimiento sostenible en Ciudad Ho Chi Minh

Desarrollo cultural impulsa el crecimiento sostenible en Ciudad Ho Chi Minh

La Resolución 80 del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita establece una visión estratégica que sitúa la cultura al mismo nivel que la economía y la política. En Ciudad Ho Chi Minh, la implementación de estas políticas innovadoras no solo es una tarea política clave, sino también una solución para el desarrollo sostenible de una megaciudad de más de 14 millones de habitantes.

Ver más

Desfile del club de artes marciales Son Long de la provincia de Eure-et-Loir en el carnaval de la ciudad de Chateaudun. Foto: VNA

Destacan presencia de Vietnam en el desfile de Châteaudun

Las presentaciones con fuerte identidad vietnamita dejaron una notable impresión en el segundo desfile de carnaval bajo el tema “Un mundo maravilloso”, organizado por la ciudad de Châteaudun, provincia de Eure-et-Loir, Francia.

El cuarto Festival del Libro y la Cultura Nocturna en la Calle del Libro de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Calle del Libro en Ciudad Ho Chi Minh, diez años cultivando lectura

Ubicada en el centro de Ciudad Ho Chi Minh, junto a la Catedral de Notre-Dame y la Oficina Central de Correos, la Calle del Libro Nguyen Van Binh, tras una década de desarrollo, se ha consolidado como un espacio cultural distintivo que contribuye a fomentar el hábito de la lectura.

Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Pagoda Hang Cong, singular templo rosado en An Giang

Ubicada en la comuna de Tri Ton, provincia de An Giang, la pagoda Krang Kroch (también conocida como pagoda Hang Cong) es un templo budista khmer de la tradición Theravada con más de 100 años de antigüedad, estrechamente ligado a la vida cultural y espiritual de la comunidad khmer en la región de Bay Nui. Destacada por su inusual color rosado, la pagoda presenta una arquitectura típica khmer tradicional y no solo es un lugar de práctica religiosa, sino también un atractivo destino turístico para quienes desean explorar la rica cultura de An Giang.

Jugadores vietnamitas en un partido. (Fuente: VNA)

Vietnam mejora su posición en el ranking FIFA

La selección nacional de fútbol de Vietnam subió nueve peldaños para ocupar el lugar 99 en el ranking mundial, según la última clasificación publicada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) luego de los Días FIFA en marzo de 2026.

Mercado de sombreros cónicos en Hanoi preserva tradición

Mercado de sombreros cónicos en Hanoi preserva tradición

Desde las 4:30 de la mañana, bajo las luces parpadeantes, el mercado de sombreros cónicos en la aldea de Chuong (Hanoi) se llena de risas y conversaciones. El mercado, que dura solo unas tres horas los días 4, 10, 14, 20, 24 y 30 de cada mes lunar, contribuye a mantener viva una aldea artesanal tradicional con más de 300 años de antigüedad.

Vietnam preserva y difunde los valores culturales tradicionales en la era digital

Vietnam preserva y difunde los valores culturales tradicionales en la era digital

En el camino de desarrollo de cada nación, la cultura es siempre la base espiritual de la sociedad. La cultura nutre, orienta los valores de vida y contribuye a forjar el carácter humano. Gracias a una base cultural sólida, la sociedad no solo se desarrolla económicamente, sino que también preserva su identidad, ética y estabilidad a largo plazo.

Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

Ballet “Do”: Cuando el arte occidental se fusiona con los símbolos culturales de Vietnam

El ballet contemporáneo “Do”, presentado en el Teatro Ho Guom de Hanoi, combina elementos de la cultura vietnamita con un lenguaje moderno, ofreciendo una experiencia innovadora y acercando el arte académico al público. La obra refleja también los esfuerzos por renovar el arte a partir de la cultura nacional, creando una huella vietnamita en la corriente artística global, en consonancia con la Resolución 80 del Buró Político sobre desarrollo cultural.

Vietnam impresiona en el Carnaval Internacional de Macao con danzas tradicionales y trajes típicos (Foto: VNA)

Vietnam impresiona en el Carnaval Internacional de Macao 2026

La comunidad de Vietnam en la Región administrativa especial de Macao (China) causó una fuerte impresión entre el público internacional durante el Desfile Internacional de Macao 2026, donde exhibió la riqueza de sus trajes tradicionales y sus artes escénicas bajo el tema “La Ruta de la Seda Marítima, lugar de encuentro de culturas”.

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores. (Foto: VNA)

Son Doong impulsa imagen turística de Vietnam ante millones de espectadores

La emisión de un reportaje especial sobre la cueva de Son Doong en el prestigioso programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS ha generado un impacto mediático global, posicionando a la provincia centrovietnamita de Quang Tri como un referente del turismo de aventura en el mapa internacional.