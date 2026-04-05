Relaciones entre Vietnam e Irlanda se desarrollan con fuerza

Hanoi (VNA) - El 5 de abril de 2026 marca el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e Irlanda. Tras tres décadas, la amistad y la cooperación multifacética entre ambos países han registrado avances positivos, profundizándose de manera sustancial y efectiva.

Vietnam e Irlanda comparten similitudes en historia, cultura y valores humanos, lo que constituye una base favorable para fortalecer el entendimiento mutuo y la cooperación. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambas partes han mantenido intercambios de delegaciones de alto nivel, promoviendo la colaboración en diversos ámbitos. Destaca la visita de Estado a Irlanda del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en octubre de 2024, considerada un hito que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Durante esta visita, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la asociación, definiendo orientaciones de cooperación en áreas como política-diplomacia, comercio, inversión, educación-formación, agricultura y desarrollo sostenible. Asimismo, se firmaron numerosos documentos de cooperación que contribuyen a perfeccionar el marco jurídico e impulsar una colaboración más sustantiva.

Recientemente, en la Consulta Política a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores celebrada el 26 de marzo de 2026 en Dublín, ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones, aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y coordinar estrechamente en foros multilaterales, apoyando el multilateralismo y la solución pacífica de controversias sobre la base del derecho internacional.

La cooperación económico-comercial y en educación-formación se perfila como un punto destacado en las relaciones bilaterales. Irlanda es actualmente un socio comercial importante de Vietnam en la Unión Europea. El comercio bilateral alcanzó los 3,5 mil millones de USD en 2024 y cerca de 4,1 mil millones de USD en 2025, un aumento del 14%, con el objetivo de llegar a cinco mil millones de USD en 2026.

Ambas partes implementan eficazmente el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), impulsando el intercambio de mercancías, especialmente productos agrícolas y acuáticos.

En materia de inversión, Irlanda cuenta con 46 proyectos en Vietnam, con un capital registrado de más de 63 millones de USD hasta febrero de 2026, centrados en alta tecnología y producción ecológica. Algunos proyectos destacados en biotecnología y materiales de construcción contribuyen al desarrollo sostenible.

En la ceremonia de inauguración de la Embajada de Vietnam en Irlanda. Foto: baoquocte.vn

En educación y formación, Irlanda es un socio clave de Vietnam, reconocido por la alta calidad de su sistema educativo. Desde 2007, ha otorgado más de 360 becas completas a estudiantes vietnamitas. La cooperación educativa continúa ampliándose mediante programas de vinculación académica, investigación e innovación.

Asimismo, la cooperación en sectores como salud, agricultura, farmacia, tecnología de la información y desarrollo sostenible se ha fortalecido. Irlanda sigue priorizando su apoyo a Vietnam en agricultura, alimentos y educación durante el período 2023–2027.

El intercambio cultural y entre pueblos se intensifica, consolidando la base de las relaciones bilaterales. El número de turistas irlandeses a Vietnam aumentó significativamente, de 25.000 en 2023 a 75.000 en 2025, reflejando una conexión cada vez más estrecha entre ambos pueblos.

Un hito importante en el 30º aniversario es la inauguración de la Embajada de Vietnam en Dublín el 26 de marzo de 2026. Este acontecimiento reafirma el firme compromiso de Vietnam de promover una cooperación integral con Irlanda, facilitando la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados y el apoyo a la comunidad vietnamita en ese país.

Junto con la apertura de la Embajada de Irlanda en Hanoi en 2005, la presencia diplomática plena en las capitales de ambos países contribuye a fortalecer la confianza política y generar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales.

Con una base sólida y amplias perspectivas de cooperación, se espera que las relaciones Vietnam–Irlanda continúen desarrollándose con fuerza, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad común en las regiones de la ASEAN y la Unión Europea./.