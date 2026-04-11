Ky Anh, el túnel que guarda la memoria de la guerra en Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - Construido en plena zona de control del adversario, el túnel de Ky Anh se erige como un símbolo del espíritu resiliente de las fuerzas y la población de la ciudad central de Da Nang. Más de 60 años después, los recuerdos de las primaveras vividas en su interior siguen evocándose con orgullo, transmitiendo la tradición revolucionaria a los visitantes.

Durante la guerra, el túnel de Ky Anh se encontraba a unos 7 kilómetros del centro administrativo del antiguo régimen y a aproximadamente 2 kilómetros de una base militar estadounidense. El complejo desempeñó un papel estratégico como punto de enlace para el transporte de víveres y cuadros desde las comunas del este de Thang Binh y Tam Ky hacia las zonas montañosas del oeste controladas por la revolución, y viceversa.

El sistema subterráneo fue excavado entre 1965 y 1967, adoptando un trazado en forma de red sinuosa de aproximadamente 32 kilómetros de longitud total, con entre 0,5 y 0,8 metros de ancho y cerca de 1 metro de altura. Su estructura se concentraba principalmente en las aldeas de Thach Tan y Vinh Binh.

Los turistas internacionales conocen el proceso de formación del túnel de Ky Anh. (Fuente: VNA)

Ante un terreno de arena blanca poco favorable, la población local aprovechó la capa de suelo más firme para construir este sistema subterráneo clandestino. Las excavaciones se realizaban de noche, en pequeños grupos y con iluminación de velas para evitar la detección, mientras la tierra extraída era cuidadosamente dispersada para no dejar rastros.

El túnel fue diseñado con gran ingenio, siguiendo setos de bambú y conectándose con viviendas, lo que permitía evitar la destrucción por tanques enemigos y camuflar las salidas de ventilación. Los ramales se ubicaban cerca de pozos de agua, facilitando el abastecimiento y la transmisión de señales de alerta durante las incursiones.

En los años más difíciles, pese a las carencias, la población y los cuadros mantuvieron el optimismo. El Año Nuevo Lunar (Tet) de 1968 dejó una huella significativa, cuando numerosos habitantes se reunieron en el túnel para preparar acciones políticas. Aunque austero, el Tet se celebró con calidez y actividades culturales tradicionales, reflejando la confianza en la futura reunificación del país.

En la actualidad, el túnel de Ky Anh se ha convertido en un atractivo destino para visitantes nacionales e internacionales. Muchos turistas destacan la magnitud de la obra y la creatividad de sus constructores, así como la perseverancia de la población que la levantó con herramientas rudimentarias.

Los turistas suben por una entrada de túnel situada en el jardín de una casa en el túnel de Ky Anh. (Fuente: VNA)

La visita suele iniciarse en la casa comunal de Thach Tan, donde se conservan instalaciones funcionales y accesos al sistema subterráneo. A pesar de los intentos de destrucción durante la guerra, la estructura se mantiene en pie como testimonio histórico. Algunos tramos han sido restaurados, permitiendo a los visitantes experimentar la vida bajo tierra.

Quienes recorren el túnel pueden percibir con claridad las dificultades y el espíritu de unidad del pueblo vietnamita. Las historias sobre comunicación, vida cotidiana y combate subterráneo ayudan a comprender mejor la guerra popular en Vietnam.

Cada año, el sitio recibe decenas de miles de visitantes y funciona como un espacio educativo para estudiantes y organizaciones. Las autoridades de Da Nang continúan invirtiendo en su desarrollo como producto turístico distintivo, contribuyendo a la economía local y a la difusión de la historia nacional entre amigos internacionales./.