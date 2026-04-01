Pagoda Tu Hieu: Un sitio emblemático de la antigua ciudadela imperial de Hue
La Pagoda Tu Hieu, situada en el barrio de Thuy Xuan, ciudad centrovietnamita de Hue, es un templo antiguo y majestuoso que conserva la esencia arquitectónica de esta antigua capital imperial. Más allá de ser un lugar sagrado vinculado a una conmovedora historia sobre la piedad filial, la pagoda destaca por la armoniosa combinación entre su estructura y un entorno natural poético. Se trata de uno de los destinos turísticos más renombrados de la antigua capital, atrayendo a numerosos visitantes.
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