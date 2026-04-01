Multimedia
Fotos Videos Infografías Mega Story Podcast
Camino hacia la Sala Principal de la Pagoda Tu Hieu visto desde la entrada principal. (Foto: VNA)
Camino hacia la Sala Principal de la Pagoda Tu Hieu visto desde la entrada principal. (Foto: VNA)
El lago en forma de media luna situado justo detrás de la entrada principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
El lago en forma de media luna situado justo detrás de la entrada principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
La sala principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
La sala principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
La Torre del campanario de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
La Torre del campanario de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Turistas internacionales recorriendo el recinto de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Turistas internacionales recorriendo el recinto de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Vista posterior de la entrada principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Vista posterior de la entrada principal de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Zona de descanso y pasarela sobre el estanque de peces de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
Zona de descanso y pasarela sobre el estanque de peces de la Pagoda Tu Hieu. (Foto: VNA)
0
1
2
3
4
5
6

Pagoda Tu Hieu: Un sitio emblemático de la antigua ciudadela imperial de Hue

La Pagoda Tu Hieu, situada en el barrio de Thuy Xuan, ciudad centrovietnamita de Hue, es un templo antiguo y majestuoso que conserva la esencia arquitectónica de esta antigua capital imperial. Más allá de ser un lugar sagrado vinculado a una conmovedora historia sobre la piedad filial, la pagoda destaca por la armoniosa combinación entre su estructura y un entorno natural poético. Se trata de uno de los destinos turísticos más renombrados de la antigua capital, atrayendo a numerosos visitantes.

Seguir VietnamPlus
#Pagoda Tu Hieu #Hue #turismo Vietnam #templos antiguos #piedad filial #arquitectura imperial #viajes Hue

Noticias relacionadas