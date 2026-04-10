Sociedad

Reforma de Ley de Creencias y Religión impulsa regulación de actividades religiosas en entorno digital

Vietnam actualiza su ley de religión para regular prácticas en el entorno digital y el uso de redes sociales e inteligencia artificial.

Una procesión en el Festival Vu Lan - Ngu Hanh Son 2025. (Foto: VNA)
Una procesión en el Festival Vu Lan - Ngu Hanh Son 2025. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La reforma de la Ley de Creencias y Religión de Vietnam busca actualizar el marco jurídico para incorporar y regular de manera más clara las actividades religiosas en el entorno digital, ante el rápido desarrollo de la tecnología y la expansión del uso de redes sociales y plataformas en línea para la difusión de la fe.

La Ley de Creencias y Religión, aprobada en 2016 por la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura, ha contribuido en los últimos ocho años a garantizar el derecho a la libertad de creencias y de religión, además de facilitar la práctica de la fe por parte de dignatarios, monjes y fieles. Sin embargo, el avance acelerado de la ciencia y la tecnología ha evidenciado vacíos legales, en particular la falta de disposiciones específicas para las actividades religiosas en el espacio digital.

El venerable Thich Duc Thien, vicepresidente y secretario general del Consejo Ejecutivo de la Sangha Budista de Vietnam y diputado de la provincia de Dien Bien, señaló que el desarrollo de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales ha transformado profundamente la práctica y expresión de las creencias religiosas, trasladándolas del entorno físico al digital.

Plataformas como YouTube y Facebook se han consolidado como canales habituales para la difusión de enseñanzas religiosas, con la participación de decenas o incluso cientos de miles de personas en sermones y ceremonias en línea.

No obstante, advirtió que la legislación vigente no establece con claridad las responsabilidades de los distintos actores involucrados en estas actividades en el ciberespacio. En este sentido, consideró necesario perfeccionar el marco legal no solo para reconocer el ejercicio de la libertad religiosa en el entorno digital, sino también para definir principios de actuación y responsabilidades de individuos, organizaciones, autoridades, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales en la prevención y sanción de infracciones.

El presidente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales, Nguyen Dac Vinh, indicó que las actividades religiosas en el entorno digital crecen con rapidez, tienen carácter transfronterizo y presentan una creciente complejidad, por lo que resulta imprescindible reforzar la gestión estatal y clarificar conceptos y responsabilidades en la reforma legislativa.

Desde el ámbito de la seguridad, el coronel Nguyen Huu Thien, subdirector del Departamento de Seguridad Interna del Ministerio de Seguridad Pública, afirmó que estas actividades existen desde hace años y se han vuelto cada vez más complejas, lo que exige una base legal sólida para su gestión y para la prevención de riesgos que puedan afectar el orden y la seguridad pública.

El proyecto de enmienda a la Ley de Creencias y Religión, presentado a la Asamblea Nacional, incorpora disposiciones sobre las actividades religiosas en el espacio digital, incluyendo su definición, el registro de actividades, la asignación de responsabilidades y el papel de las autoridades, plataformas digitales y empresas de telecomunicaciones en la supervisión y el tratamiento de infracciones.

Sin embargo, la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales recomendó seguir revisando el texto para evitar duplicidades con la Ley de Ciberseguridad y precisar mejor los sujetos responsables de estas actividades en el entorno digital.

En cuanto a la propuesta, el venerable Thich Duc Thien destacó que estas modificaciones ampliarían el marco jurídico para garantizar la libertad de creencias y de religión en el entorno digital, al tiempo que contribuirían a evitar el uso indebido de la religión para infringir la ley, promover supersticiones o afectar derechos e intereses legítimos de organizaciones, individuos y del Estado. Asimismo, subrayó su alineación con la transformación digital y las políticas de desarrollo científico y tecnológico.

También propuso estudiar la incorporación de normas sobre el uso de la IA en actividades religiosas, citando experiencias como la de Japón, donde se ha desarrollado un “monje robot” basado en IA, así como casos en Vietnam donde robots han sido utilizados para recitar textos budistas y responder preguntas religiosas.

Finalmente, insistió en la necesidad de definir con mayor claridad los sujetos que realizan actividades religiosas en el ciberespacio, especialmente en el contexto del creciente uso de la IA en este ámbito./.

VNA
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Resolución 66: innovación legislativa

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