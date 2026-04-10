Policía de Gia Lai propone procesar a cuatro implicados por sabotaje a la unidad nacional

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La Agencia de Investigación de la Policía de la provincia vietnamita de Gia Lai anunció la conclusión de la investigación de un caso de “sabotaje a la política de unidad”, y remitió el expediente junto con las pruebas a las autoridades competentes, proponiendo el procesamiento de cuatro implicados.



Los acusados son Roh (1963, residente en la comuna de Ayun), Thong (1992, residente en la comuna de Bo Ngoong), Di (también conocido como Siu Di, nacido en 1941) y Dinh Yum (1963). De ellos, Di y Dinh Yum se encuentran actualmente en el extranjero, por lo que se ha solicitado su procesamiento y enjuiciamiento en ausencia conforme a la ley.



Según las investigaciones iniciales, desde 2019 Di y Dinh Yum —exiliados vinculados al grupo reaccionario Fulro— establecieron contactos y dirigieron a colaboradores dentro del país para reorganizar fuerzas, con el objetivo de promover la secesión y crear un supuesto “estado propio” en la región de la Altiplanicie Occidental.



Desde 2023, los implicados intensificaron sus actividades de propaganda para reclutar a ciudadanos en la organización autodenominada “Bahnar Dega Kon Kong”, recopilando listas de participantes para enviarlas al extranjero. Bajo esta dirección externa, los sujetos ampliaron su red en el país, formando seis grupos en las comunas de Ayun y Bo Ngoong, con más de 200 participantes, y recibieron financiación y suministros desde el exterior para fortalecer la organización.



Según la agencia de investigación, que los acusados utilizaron como fachada actividades religiosas para difundir propaganda y atraer a la población, con el objetivo de reactivar estructuras vinculadas a Fulro y al llamado “Protestantismo Dega”, generando divisiones en el gran bloque de unidad nacional.



En cumplimiento de las instrucciones del Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades locales, la Policía de Gia Lai desplegó medidas coordinadas para detectar y frenar estas actividades, al tiempo que reforzó la labor de concienciación ciudadana y procedió a sancionar con rigor a los cabecillas y principales implicados de acuerdo con las disposiciones legales./.

VNA