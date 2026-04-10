Premier vietnamita felicita a comunidad khmer por fiesta tradicional Chol Chnam Thmay

Hanoi (VNA) – Vietnam es una nación unificada integrada por 54 grupos étnicos, entre los cuales la comunidad khmer, con su singular patrimonio cultural, constituye una parte inseparable, afirmó el primer ministro Le Minh Hung en una carta enviada hoy al pueblo khmer, a los funcionarios y a los monjes budistas con motivo de su tradicional festividad de Año Nuevo, el Chol Chnam Thmay.



En su mensaje, el jefe de Gobierno destacó que, con su arraigada tradición patriótica, el pueblo khmer ha mantenido de forma constante su confianza en el liderazgo del Partido y del Estado, colaborando junto al conjunto del país en la construcción y defensa de la nación.



Asimismo, reafirmó que los asuntos étnicos y religiosos tienen una importancia estratégica y siguen siendo responsabilidad de todo el Partido, el pueblo, el ejército y el sistema político.



Subrayó que fortalecer y promover la gran unidad nacional, con la armonía religiosa como elemento clave, resulta esencial para que el país avance hacia una nueva etapa de prosperidad, fortaleza, civilización y bienestar.



En los últimos años, gracias a la atención del Partido y del Estado, el nivel de vida en las zonas montañosas y de minorías étnicas en general, y en la comunidad jemer en particular, ha mejorado de manera sostenida. La infraestructura ha experimentado una notable modernización, las áreas rurales han cambiado positivamente y los valores culturales se han preservado y promovido, contribuyendo a la aplicación coherente de políticas de igualdad, solidaridad y apoyo mutuo entre los grupos étnicos, al tiempo que se refuerza la confianza de la población en el Partido y el Estado.



El premier señaló que 2026 marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo para el país, acompañada de importantes acontecimientos como el XIV Congreso Nacional del Partido y la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.



También será el primer año de implementación del programa nacional de objetivos para el desarrollo rural de nuevo estilo, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico en las regiones montañosas y de minorías étnicas para el período 2026-2035.



En este contexto, Le Minh Hung instó a ministerios, sectores y autoridades locales a continuar aplicando las políticas del Partido y del Estado, en particular la Directiva n.° 19-CT/TW, de fecha 10 de enero de 2018, de la Secretaría del Comité Central del Partido, sobre el fortalecimiento del trabajo en las zonas pobladas por la minoría khmer en el nuevo contexto.



Asimismo, exhortó a movilizar todos los recursos disponibles para impulsar un desarrollo socioeconómico integral, con especial énfasis en la salud, la educación y la formación, así como en la preservación y promoción de la identidad cultural étnica. También destacó la necesidad de formar un contingente de funcionarios de minorías étnicas capacitados y comprometidos.



Al mismo tiempo, pidió a las autoridades de todos los niveles reforzar la comunicación para fomentar el consenso social, promoviendo el papel de personas de prestigio, dignatarios religiosos, intelectuales y figuras ejemplares.



El premier subrayó la importancia de que los ministerios, sectores y localidades implementen de forma plena y oportuna las políticas de bienestar social, mejoren las condiciones de vida y atiendan a los beneficiarios, a los hogares en situación de vulnerabilidad y a los grupos más desfavorecidos, garantizando que la comunidad khmer celebre el Chol Chnam Thmay en un ambiente de unidad, alegría, seguridad y austeridad, en consonancia con prácticas civilizadas y valores culturales tradicionales.



De cara al futuro, en un contexto en el que el país entra en una nueva fase de desarrollo con oportunidades y desafíos, el dirigente expresó su confianza en que el pueblo khmer continuará preservando su tradición patriótica y su espíritu de solidaridad, mantendrá y difundirá sus valores culturales y espirituales, y se unirá a toda la nación para superar dificultades, promover la renovación y la integración, e implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida y el bienestar social, garantizar que nadie quede atrás y avanzar hacia un Vietnam fuerte, próspero y feliz./.

VNA