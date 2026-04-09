Vietnam aprueba programa nacional contra violencia de género

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión número 625/QD-TTg que pone en marcha el Programa de prevención y respuesta a la violencia de género para el período 2026-2030, una iniciativa estratégica que busca reducir este flagelo en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de la educación, el cambio de comportamientos y la expansión de servicios de apoyo centrados en las víctimas.



El objetivo fundamental del Estado es garantizar que todos los ciudadanos, con especial énfasis en las mujeres y las niñas, tengan acceso a mecanismos de protección y asistencia oportunos para vivir en un entorno seguro, igualitario y libre de cualquier forma de agresión, estableciendo metas rigurosas para el cierre de la década que incluyen la atención integral de todos los casos detectados en el país.



Para 2030, se espera que el 100% de las personas que sufran violencia de género sean identificadas y accedan al menos a un servicio de apoyo adecuado, al tiempo que cada provincia y ciudad bajo administración central contará con un mínimo de cinco refugios comunitarios estandarizados que se ajusten a las realidades locales.



Una esquina del refugio del modelo Bo Cong Anh en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



La estrategia gubernamental también apunta a que el 70% de las localidades establezcan mecanismos de coordinación intersectorial permanentes y que la totalidad de las provincias implementen sistemas de recepción de denuncias en línea o aplicaciones tecnológicas para la gestión y el seguimiento de los casos, asegurando que la modernización administrativa sirva como una herramienta de protección efectiva para la población vulnerable.



En el ámbito institucional, el programa exige que todos los establecimientos educativos del país construyan y ejecuten procesos claros de prevención y respuesta a la violencia de género dentro de sus instalaciones, mientras que el sector empresarial deberá emitir o integrar contenidos específicos sobre la lucha contra el acoso en el lugar de trabajo, conforme a las disposiciones del Código Laboral vigente.



Para respaldar estas acciones, se capacitará al 80% de los funcionarios y trabajadores sociales en conocimientos avanzados sobre prevención de violencia y habilidades especializadas en asistencia jurídica.



La hoja de ruta definida por el Gobierno vietnamita se desglosa en cinco tareas fundamentales que los ministerios y sectores deben implementar, comenzando por una reforma profunda de la comunicación mediática que pase de la sensibilización general hacia la orientación de cambios de conducta específicos y la educación en seguridad digital para prevenir la violencia en el ciberespacio.



Asimismo, se promoverá la duplicación de modelos de servicios de apoyo integrados que fusionen la atención médica con la asesoría psicológica y legal en centros de bienestar social, dando prioridad a las mujeres con discapacidad, miembros de minorías étnicas y trabajadoras migrantes que enfrentan mayores riesgos de exclusión.



El programa enfatiza la necesidad de consolidar la inspección y la coordinación interinstitucional para delimitar con claridad las responsabilidades de cada organismo y fortalecer la capacidad de detección temprana de incidentes mediante el uso de inteligencia de datos.



Vietnam buscará potenciar la cooperación internacional para atraer recursos y experiencias técnicas de organizaciones globales, impulsando simultáneamente la transformación digital para crear un sistema de estadísticas y reportes unificado que permita compartir información de manera transparente y eficiente entre todas las entidades involucradas en la erradicación de la violencia de género en la nación./.